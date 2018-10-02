SuruÃ§ Belediyesi eski baÅŸkanvekiline 7 yÄ±l 6 ay hapis

Tutuklu SuruÃ§ Belediyesi eski BaÅŸkanvekili HÃ¼lya Demirâ€™e yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde 2016 AralÄ±k ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklanan dönemin Suruç Belediye BaÅŸkanvekili DBP’li Hülya Demir’e, “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hapis ceza verildi. 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda, savcÄ± Demir’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde “propaganda”, “toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸ kanununa muhalefet” suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸine dair yeterli kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ± için beraat talep ederken, yöneltilen “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Demir’in avukatÄ± Sedat GözkÄ±ran ise, savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na dönük yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, müvekkilinin suç isnat edilen faaliyetlerinin siyasi parti faaliyetleri olduÄŸunu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklere belediye baÅŸkan vekili sÄ±fatÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, beraatÄ±nÄ± talep etti.

Verilen kÄ±sa aradan sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, “örgüt propagandasÄ±” ve “toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸ kanununa muhalefet” suçlarÄ±ndan beraat kararÄ± verdiÄŸi Demir’e “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. (MA)

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