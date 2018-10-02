Soma KÃ¶mÃ¼rleriâ€™nde iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±: 60 iÅŸÃ§i kapÄ± Ã¶nÃ¼ne kondu

Soma KÃ¶mÃ¼rleri AÅžâ€™de yine iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸletmede Ã¶nceki gÃ¼n 60 iÅŸÃ§i kapÄ± Ã¶nÃ¼ne kondu.

Soma Kömürleri A.Åž ‘ye ait IÅŸÄ±klar OcaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan Kömür yÄ±kama tesislerinde çalÄ±ÅŸan 60 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Gerekçenin ise iÅŸ potansiyelinin düÅŸmesi olarak açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kömür yÄ±kama tesisinin bir vardiyaya düÅŸürülmesi ile iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ocakta, TKÄ°’nin de iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± yönünde bir talebinin olduÄŸu öÄŸrenildi.

KAÇ Ä°ÅžÇÄ° KRÄ°Z NEDENÄ°YLE Ä°ÅžTEN ATILDI?

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kriz sebebiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve ücretlerini alamayan çalÄ±ÅŸanlar hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± bir soru önergesi verdi.

Raflara yansÄ±yan zamlardan sonra, ÅŸimdi de kriz sebebiyle iÅŸten çÄ±kartmalar ve ücret kesintilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Durmaz, birçok iÅŸyerinin çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ücretlerini ödemediÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n eksik ödediÄŸini ve iÅŸten çÄ±kartmalar yoluna gidildiÄŸini belirtti.

Durmaz, bu kapsamda CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi önergede ÅŸu sorularÄ± sordu:

“Ekonomik kriz sebebiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi kuruluÅŸ yâda ÅŸirketler hangileridir? Ä°ÅŸten çÄ±karmalar konusunda bir denetleme yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Ekonomik kriz sebep gösterilerek maaÅŸ alamayan çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? MaaÅŸlarÄ± ödeyemeyen ÅŸirket sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu ÅŸirketler yâda kuruluÅŸlar hangileridir? Krizin faturasÄ± emeÄŸiyle geçinen iÅŸçilere mi çÄ±kartÄ±lacaktÄ±r? Ä°ÅŸten çÄ±karmalar ve maaÅŸ kesintileri sebebiyle geçinme zorluÄŸu çeken emekçiler için çözüm öneriniz nedir? Kriz sebep gösterilerek yapÄ±lan bu uygulamalar konusunda bir denetleme- dengeleme mekanizmasÄ± oluÅŸturmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” (Ankara-Manisa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:31

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