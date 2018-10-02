GenÃ§lerbirliÄŸi son 18 yÄ±lÄ±n en iyisi

1. Lig'de ilk 7 maÃ§Ä±nÄ± kazanan GenÃ§lerbirliÄŸi, 2001/02'den bu yana farklÄ± bir statÃ¼yle oynanan ligin en baÅŸarÄ±lÄ± baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yaptÄ±.

Futbolda 2001-2002'den itibaren farklÄ± bir statüyle oynanan Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda ilk 7 haftayÄ± kayÄ±psÄ±z geçen GençlerbirliÄŸi, bu süreçte en baÅŸarÄ±lÄ± sezon baÅŸlangÄ±cÄ±na imza attÄ±.

Ä°lk 2 takÄ±mÄ±n doÄŸrudan Süper Lig'e yükseleceÄŸi, takip eden 4 takÄ±mÄ±n play-off mücadelesi vereceÄŸi Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarÄ± tamamlandÄ±. Ä°lk 7 haftayÄ± kayÄ±psÄ±z kapatan GençlerbirliÄŸi topladÄ±ÄŸÄ± 21 puanla ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Ligin namaÄŸlup iki ekibinden biri olan Boluspor da 19 puanla baÅŸkent temsilcisini takip etti.

Bu yÄ±l 56. kez Süper Lig'e yükselme heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Spor Toto 1. Lig, 2. Lig adÄ±yla oynanmaya baÅŸlandÄ±ktan sonra yapÄ±lan statü deÄŸiÅŸikliÄŸiyle 2001-2002'den itibaren Ä°kinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adÄ±nÄ± aldÄ±.

Ligde ilk 7 maçÄ± kayÄ±psÄ±z geçen GençlerbirliÄŸi, 2001-2002'den itibaren en iyi sezon baÅŸlangÄ±cÄ±na imza attÄ±.

1. Lig'de 2001-2002'den beri 2005-2006'da Bursaspor ilk 6 maçÄ±nda sahadan 3 puanla ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2004-2005'te Sivasspor, 2013-2014'te ise BalÄ±kesirspor ilk 5 müsabakada rakiplerini maÄŸlup etmiÅŸti.

EN BAÅžARILISI ZEYTÄ°NBURNU

1. Lig'de daha önceki 55 sezonda en baÅŸarÄ±lÄ± ekip konumunda Zeytinburnu bulunuyor.

1988-1989 sezonunda 2. Lig C Grubu'nda Zeytinburnu yüzde 82,4 galibiyet oranÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±. O sezon Süper Lig'e çÄ±kan Zeytinburnu'nun ardÄ±ndan en baÅŸarÄ±lÄ± ekipler 1983-1984'te 76,7 galibiyet yüzdesiyle Malatyaspor ve 1990-1991'de yüzde 76,5 galibiyet oranÄ±yla Altay oldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 10:12

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