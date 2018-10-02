ÃœskÃ¼dar'da otomobil, otobÃ¼s duraÄŸÄ±na daldÄ±: 2 yaralÄ±

FotoÄŸraf: DHA

ÃœskÃ¼dar'da otomobil, otobÃ¼s duraÄŸÄ±na daldÄ±: 2 yaralÄ±

    • 02 Ekim 2018 09:43

    Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'da bir otomobilin otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Ä°stanbul Üsküdar'da bir otomobil, otobüs duraÄŸÄ±na çarptÄ±. Kazada iki kiÅŸi yaralandÄ±.

    Üsküdar Yavuztürk Bosna BulvarÄ± üzerindeki bir otobüs duraÄŸÄ±na otomobil çaptÄ±. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandÄ±. Olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. (Ä°stanbul/DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 09:51
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