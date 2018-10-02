ABD: Ä°ki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± daha TÃ¼rkiyeâ€™ye teslim edilecek

ABD'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye teslimatÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

F-35 MüÅŸterek Taarruz UçaÄŸÄ± ProgramÄ± Direktör YardÄ±mcÄ±sÄ± Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n daha gelecek yÄ±l mart ayÄ±nda Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Winter, F-35 ProgramÄ± Ofisi'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'nin F-35 BeÅŸinci Nesil MüÅŸterek Taarruz UçaÄŸÄ± ProgramÄ±'na katÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki uçaÄŸÄ±n daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçaÄŸÄ±n teslimatÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸuna dair herhangi bir iÅŸaret yok." ifadelerini kullandÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) bütçesinde, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunma ÅŸartÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Winter, "Rapor için teknik ve programa iliÅŸkin bilgileri saÄŸladÄ±k ve rapor 90 gün içinde teslim edilmiÅŸ olacak." dedi.

Türkiye, haziran ayÄ±nda iki F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± teslim almÄ±ÅŸtÄ±.

2002'den beri programÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± ülkeleri arasÄ±nda yer alan Türkiye, 100 F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ± almayÄ± taahhüt ediyor. (Washington(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 01:34

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