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FotoÄŸraf: Pixabay
Ãœzerine televizyon dÃ¼ÅŸen Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
01 Ekim 2018 20:20
ElazÄ±ÄŸ'da 5 yaÅŸÄ±ndaki Emre Ã‡imen, evde oyun oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã¼zerine televizyon dÃ¼ÅŸtÃ¼.
ElazÄ±ÄŸ merkez BahçekapÄ± köyündeki evlerinde oyun oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada üzerine televizyon düÅŸen Emre Çimen aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Anne Gülizar Çimen'in ihbarÄ±yla köye giden saÄŸlÄ±k ekipleri, Emre'yi ambulansla FÄ±rat Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanede doktorlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tüm müdahalelere raÄŸmen Emre Çimen kurtarÄ±lamadÄ±. Emre'nin cenazesinin otopsinin ardÄ±ndan ailesine teslim edileceÄŸi öÄŸrenildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 20:23
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