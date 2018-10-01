KasÄ±mpaÅŸa'da Kemal Ã–zdeÅŸ dÃ¶nemi sona erdi

Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 3 maÃ§ta ise sahadan puansÄ±z ayrÄ±lan KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktÃ¶r Kemal Ã–zdeÅŸ ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktör Kemal ÖzdeÅŸ ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

Lacivert-beyazlÄ± kulübün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasÄ±yla yer alan açÄ±klamada, "Teknik direktörümüz Kemal ÖzdeÅŸ ile yapÄ±lan görüÅŸmelerde oluÅŸan fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± sonucunda teknik direktörümüz ayrÄ±lÄ±k kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaÅŸantÄ±larÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak baÅŸlayan Ä°stanbul ekibi, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 3 maçta ise sahadan puansÄ±z ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kemal ÖzdeÅŸ, Eylül 2016'da RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n yerine lacivert-beyazlÄ± ekibin teknik direktörlüÄŸüne getirilmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 18:11

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