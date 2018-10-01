AsansÃ¶rde 3 gÃ¼n mahsur kaldÄ±

Stockholm'de asansÃ¶rde mahsur kalan kiÅŸi hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm yakÄ±nlarÄ±ndaki Alby kasabasÄ±nda, 3 gün boyunca asansörde mahsur kalan bir kiÅŸi, kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, polis yetkililerine göre adÄ± açÄ±klanmayan 58 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi, Cuma akÅŸamÄ± bindiÄŸi asansörden Pazartesi sabahÄ± bir kiÅŸinin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarÄ±labildi.

Bitkin düÅŸtüÄŸü belirtilen adamÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Yerel itfaiye biriminin sözcüsü Roger Magnusson, "Bir süre sonra kapÄ±yÄ± açmayÄ± baÅŸardÄ±k. Önce çok bitap halde olduÄŸu için konuÅŸamadÄ±. Ama sonra, Cuma gününden beri burada olduÄŸunu ve çok susadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebildi" dedi.

Küçük bir pasajdaki asansörün arÄ±zasÄ±nÄ±n tüm hafta sonu boyunca fark edilmediÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:15

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