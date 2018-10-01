KazÄ±m KÄ±zÄ±l ve 24 kiÅŸinin davasÄ± AralÄ±kâ€™a ertelendi

Belgeselci ve video aktivist KazÄ±m KÄ±zÄ±lâ€™Ä±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu 24 kiÅŸinin davasÄ± bugÃ¼n Ä°zmir 33. Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi’nden (MLSA) Sevda AydÄ±n’Ä±n haberine göre, 16 Nisan referandumunun ardÄ±ndan düzenlenen protestolarda gözaltÄ±na alÄ±nan ve “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” ve “gösteri ve yürüyüÅŸ leri kanuna muhalefet” ile suçlanan 24 kiÅŸiden sadece KazÄ±m KÄ±zÄ±l ve Baran AteÅŸ duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. TutuklandÄ±ktan 3 ay sonra görülen ilk duruÅŸmada tahliye edilen kiÅŸiler, verdikleri ilk ifadelerini yinelediler. DuruÅŸmada, dosyayÄ± inceleyen bilir kiÅŸinin kiÅŸiliÄŸine yönelik tartÄ±ÅŸmalar öne çÄ±ktÄ±. Davaya bakan avukatlardan AydÄ±n Özcan, bilirkiÅŸinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlardaki beyanlarÄ±n ve delil araÅŸtÄ±rma yöntemlerinin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸini iddia etti. Avukat Dinçer ÇalÄ±m, 2911 sayÄ±lÄ± kanun yönünden polisin müdahalesi sonrasÄ± ayrÄ±lmamakta Ä±srar etme durumlarÄ±nÄ±n olup, olmadÄ±ÄŸÄ± önemlidir” dedi. ÇalÄ±m ayrÄ±ca BilirkiÅŸi Cemal Emre DoÄŸan’Ä±n daha önce Ä°zmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/674 esas sayÄ±lÄ± dosyasÄ±nda 2911 sayÄ±lÄ± kanuna muhalefet ve memura mukavemet suçlarÄ±ndan yapÄ±lan yargÄ±lamada sanÄ±klar hakkÄ±nda örgüt üyesi olarak bahsettiÄŸini, karÅŸÄ± taraftan da ülkücü olarak bahsettiÄŸini vurgulayarak, DoÄŸan’Ä±n bu dosyada bilirkiÅŸi olmaktan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Davaya bakan diÄŸer 7 avukat da Özcan’Ä±n ve ÇalÄ±m’Ä±n itirazlarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Dava bu itirazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve ek raporlarÄ±n eksik olmasÄ±ndan dolayÄ± 19 AralÄ±k’a ertelendi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:31

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