Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencileri kazandÄ±: Vadi yurtlarÄ± yemekhanesi aÃ§Ä±lÄ±yor

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinin tepkisi sonuÃ§ getirdi, Vadi YurtlarÄ±'ndaki yemekhanenin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) öÄŸrencilerinin Vadi YurtlarÄ± yemekhanesinin kapanmasÄ±na gösterdiÄŸi tepki sonuç getirdi. Rektörlük yemekhanenin bu akÅŸam açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi öÄŸrencileri, Vadi YurtlarÄ± yemekhanesinin kapanmasÄ±na tepki göstermiÅŸ ve öÄŸrencilerden topladÄ±klarÄ± imza dilekçeleri ile çarÅŸamba günü rektörlüÄŸe yürüyeceklerini duyurmuÅŸlardÄ±. ÖÄŸrencilerin bu çabalarÄ± ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± rektörlüÄŸe geri adÄ±m attÄ±rdÄ±. Rektörlük, yürüyüÅŸe bir gün kala yemekhanenin tüm bloklara bu akÅŸam açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GeçmiÅŸ yÄ±llarda öÄŸrencilerin birlikteliÄŸi ve mücadelesiyle elde edilen yemekhane kazanÄ±mÄ± bu sene de aynÄ± ÅŸekilde korundu. Ancak vadi yurdunda kalan öÄŸrenciler sorunun sadece yemekhaneden ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zamlardan hafta sonu yemek çÄ±kmamasÄ±na kadar pek çok sorunlarÄ± olduÄŸunu ve bunlarÄ± da çözmek için birlikte mücadele edeceklerini vurguladÄ±lar. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:26

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