Selahattin DemirtaÅŸ'tan yeni ÅŸarkÄ±: AÃ§ kaldÄ±k Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n bestelediÄŸi "Aç kaldÄ±k özgürlüÄŸe" isimli ÅŸarkÄ±, Azad Bedran’Ä±n yorumu ile yayÄ±nlandÄ±.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'Ä±n haberine göre, Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n eÅŸi BaÅŸak DemirtaÅŸ ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir telefon görüÅŸmesi esnasÄ±nda kaydedilen "Aç kaldÄ±k özgürlüÄŸe" isimli ÅŸarkÄ±, Azad Bedran'a ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ÅŸarkÄ± Azad Bedran tarafÄ±ndan yorumlanarak yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ.

DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde 12 beste yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bedran, Vecdi Erbay'a verdiÄŸi röportajda, ÅŸarkÄ±nÄ±n kendisine gönderilmesini “Telefonda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede ‘Sana uygun bir beste göndereceÄŸim’ demiÅŸti. Bana gönderdiÄŸi ÅŸarkÄ± da tam istediÄŸim gibi oldu. Rastgele bir ÅŸarkÄ± göndermemesi beni gururlandÄ±rdÄ± ve aslÄ±nda sayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n bu iÅŸi ne kadar ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösteriyor. Bu ÅŸarkÄ± hayatÄ±mda aldÄ±ÄŸÄ±m en güzel hediyelerden biri oldu” sözleriyle deÄŸerlendirdi.

"Aç kaldÄ±k özgürlüÄŸe" adlÄ± besteyi Edirne Cezaevinden bana yolladÄ±ÄŸÄ± için sayÄ±n Selahattin DemirtaÅŸ 'a çok teÅŸekkür ederim .AyrÄ±ca bu ÅŸarkÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±nda emeÄŸi geçen baÅŸta sevgili BaÅŸak DemirtaÅŸ'a , Av.Bayram Arslan'a ve Deniz Kaya'ya ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunarÄ±m#açkaldÄ±közgürlüÄŸe pic.twitter.com/36vqng5MjC — azad bedran (@azadbedran) 1 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:07

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