Ãœcretleri Ã¶denmeyen inÅŸaat iÅŸÃ§ileri 6 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte

Ä°stanbul BostancÄ±’da KöroÄŸlu Grup Ä°nÅŸaat ve Rising Ä°nÅŸaat MimarlÄ±k Restorasyon tarafÄ±ndan ücretleri ödenmeyen 15 iÅŸçinin ÅŸantiye önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 6. gününde devam ediyor. Ä°ÅŸçiler, ücretlerinin bir an önce ödenmesini istiyor.

KöroÄŸlu Grup Ä°nÅŸaat ve Rising Ä°nÅŸaat MimarlÄ±k Restorasyona tarafÄ±ndan BostancÄ±’da yapÄ±lan apartman inÅŸaatÄ±nÄ±n demir, kalÄ±p, beton ve kaba iÅŸlerini yapan iÅŸçiler, ücretlerinin ödenmediÄŸini söyleyerek 21 Eylül’de eylem baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±. KöroÄŸlu Grup yöneticilerinin eylemin ardÄ±ndan iÅŸçilerle görüÅŸmesi ve çözüm üretileceÄŸine dair iÅŸçilere söz vermesi üzerine eylem sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak hiçbir adÄ±m atÄ±lmadÄ± ve iÅŸçiler 25 Eylül’de direniÅŸe baÅŸladÄ±. DireniÅŸte 6 günü geride bÄ±rakan iÅŸçiler, “Patron, görüÅŸme talebimize yanÄ±t vermezken, apartmandaki daire sahipleri de sorunu çözmeye çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Mücadelemiz sürecek” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°ÅŸÃ§i haklarÄ±nÄ± Ã§iÄŸneyerek yÃ¼kselen sektÃ¶r: Ä°nÅŸaat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:49

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