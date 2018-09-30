BaÅŸÄ±nÄ± elek makinesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralÄ±

TekirdaÄŸ Malkaraâ€™daki bir kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Cem TatlÄ±sert, baÅŸÄ±nÄ±n elek makinesine sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilçesindeki bir kömür ocaÄŸÄ±nda iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. 34 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Cem TatlÄ±sert’in baÅŸÄ± elek makinesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Olay, Åžahin Mahallesi'ndeki kömür ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ÅŸçilerden Cem TatlÄ±sert, çalÄ±ÅŸÄ±rken, henüz belirlenemeyen nedenle vagonlarÄ±n bulunduÄŸu bant üzerinden kaydÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± elek makinesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran TatlÄ±sert'i gören vardiya arkadaÅŸlarÄ±, saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbarla kömür ocaÄŸÄ±na gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden baÅŸÄ±nÄ± kurtardÄ±klarÄ± TatlÄ±sert'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapÄ±lan ve saÄŸlÄ±k durumunun kritik olduÄŸu belirtilen Cem TatlÄ±sert, TekirdaÄŸ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 19:25

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