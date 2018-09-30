Japonya'da Trami tayfunu hayatÄ± felÃ§ etti: 82 yaralÄ±

Japonya'da etkili olan Trami tayfunu nedeniyle en az 82 kiÅŸi yaralandÄ±, ulaÅŸÄ±m seferleri iptal edildi.

Japonya'yÄ± etkisi altÄ±na alan Trami tayfunu nedeniyle ulaÅŸÄ±m seferleri askÄ±ya alÄ±nÄ±rken, 82 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Japonya Meteoroloji AjansÄ±, Wakayama bölgesine ulaÅŸan Trami tayfununun ülkenin doÄŸu ve kuzey kesimlerine ilerlediÄŸini belirtti, yüksek dalgalar, fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸmur konusunda uyarÄ±da bulundu.

Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YangÄ±n ve Afet Yönetimi AjansÄ±, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kiÅŸi için tahliye emri ve uyarÄ± verildiÄŸini duyurdu.

Yerel polis, Miyazaki bölgesinde 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ±n, bir drenaj borusundaki suya kapÄ±lmasÄ± sonucu kaybolduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Tayfun nedeniyle pek çok demiryolu ve havayolu ÅŸirketinin, ülkenin çeÅŸitli yerlerinde yüzlerce seferini iptal ettiÄŸi ve 100 binden fazla yolcunun maÄŸdur olduÄŸu bildirildi.

Osaka bölgesindeki Kansai UluslararasÄ± HavaalanÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, havaalanÄ±nÄ±n geçici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yarÄ±n yeniden açÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Osaka'daki Japonya Universal StüdyolarÄ± da tayfun nedeniyle tema parkÄ±nÄ± ziyarete kapattÄ±.

Japonya'yÄ± 4 Eylül'de etkisi altÄ±na alan ve son 25 yÄ±lÄ±n en ÅŸiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, yüzlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 18:12

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