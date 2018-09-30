BES ek zam talebiyle dÃ¼zenlenecek iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lacak

Ä°zmirâ€™de BÃ¼ro EmekÃ§ileri SendikasÄ± Ã¼yeleri ek zam talebiyle Genel-Ä°ÅŸâ€™in yapacaÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir’de BES üyeleri ek zam talebiyle Genel-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin yapacaÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lacak. Evrensel’e açÄ±klama yapan Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Güven, iÅŸçi ve kamu emekçisi sendikalarÄ±nÄ±n birlikte hareket etmesinin mücadeleyi güçlendireceÄŸine dikkat çekti.

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubelerinin 3 Ekim’de “Krizin faturasÄ±nÄ± çÄ±karanlar ödesin” çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapacaÄŸÄ± yarÄ±m günlük iÅŸ bÄ±rakma eylemine kamu emekçilerinden de destek geldi. KESK’e baÄŸlÄ± Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) Ä°zmir Åžubesi, yaptÄ±klarÄ± çaÄŸrÄ±lar ve daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± bildirilerle kamu emekçilerini 3 Ekim’deki eyleme katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor.

‘ORTAK CEPHE GEREKÄ°YOR’

Evrensel’e açÄ±klamada bulunan Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Güven, krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmemesi için Genel-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerle birlikte alanda olacaklarÄ±nÄ± belirterek, “Ä°ÅŸçi ve kamu emekçileri krize karÅŸÄ± birleÅŸerek daha büyük bir cephe kurmasÄ± gerekiyor. Biz bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±k ve bunun devamÄ± da gelecektir. Ä°ki yönlü çalÄ±ÅŸma yapmak gerekiyor. Bütün iÅŸçi ve kamu emekçisi sendikalarÄ±nÄ±n genel merkezleri bir araya gelerek birleÅŸik mücadelenin adÄ±mlarÄ±nÄ± atmalÄ±, diÄŸer taraftan da iÅŸyerlerinde bu mücadele anlatÄ±larak eylemler örgütlenmeli. OHAL her ne kadar kalksa da korku hâlâ kendisini hissettiriyor ama kamu emekçilerinin içinde bir tepki var. Beklemedeler ama bu bekleyiÅŸ ortak mücadele ile sonlanabilir” dedi.

‘OVP ESNEK ÇALIÅžMA, GÜVENCESÄ°ZLÄ°K GETÄ°RECEK’

Hükümetin orta vadeli programÄ±nÄ±n kamu emekçileri açÄ±sÄ±ndan sonuçlarÄ±na da deÄŸinen Güven ÅŸunlarÄ± söyledi: “Program hayata geçtiÄŸinde esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma getirecek. Bizim iÅŸ kolumuzdaki maliye, SGK ve yargÄ±da personeli istediÄŸi gibi istediÄŸi ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±rabilecek ve fazla mesai ücreti ortadan kaldÄ±rÄ±lacak. Havuz basÄ±nÄ±nÄ±n vadeettiÄŸi gibi müjde deÄŸil kayÄ±ptÄ±r. Cumartesi ve pazar, öÄŸlen aralarÄ±nda, akÅŸam çalÄ±ÅŸtÄ±rma getirilecek. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ kadar maaÅŸ ödenmesinin de hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Personel üzerinde iÅŸ güvencesi baskÄ±sÄ± olacak. Bunu daha önce denediler ama baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. Devlet MemurlarÄ± Kanunu’nu deÄŸiÅŸtirmeden iÅŸ güvencesini kaldÄ±racaklar. Tamamen güvencesizleÅŸtirmenin önü açÄ±lacak.”

Genel Ä°ÅŸ Ä°ZENERJÄ° Åžubesi: Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶dememek iÃ§in mÃ¼cadeleye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 18:00

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