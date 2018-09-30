Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne yapÄ±lan tuvaletler hala kaldÄ±rÄ±lmadÄ±

BakanlÄ±k gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Numan KurtulmuÅŸâ€™un â€˜60 gÃ¼n iÃ§erisinde kaldÄ±rÄ±lacakâ€™ dediÄŸi Ermeni mezarlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki tuvaletler hala duruyor.

Van’da Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üzerine inÅŸa edilen tuvalet, otopark ve soyunma kabinleri, dönemin Kültür ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ’un “60 gün içerisinde kaldÄ±rÄ±lacak” açÄ±klamasÄ±nÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen hala kaldÄ±rÄ±lmadÄ±.

Van’Ä±n Edremit Belediyesi’ne kayyÄ±m olarak atanan AtÄ±f Çiçekli, 1’inci dereceden sit alanÄ± olan Dilkaya HöyüÄŸü ve Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ± üzerine geçtiÄŸimiz yÄ±l tuvalet, otopark ve soyunma kabinleri inÅŸa ettirdi. Türkiye ve dünyada tepkilere neden olan olayÄ±n HDP Milletvekili Garo Paylan tarafÄ±ndan Meclis gündemine taÅŸÄ±nmasÄ± üzerine dönemin Kültür ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, açÄ±klama yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Bakan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Edremit’teki kazÄ±larla ilgili Koruma Kurulumuz tarafÄ±ndan, alanda mevcut bulunan yapÄ±larÄ±n iÅŸleme uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na, izinsiz uygulamalarÄ±n kültür varlÄ±ÄŸÄ± tabakasÄ±na zarar vermeden ilgili müze müdürlüÄŸü denetiminde 60 gün içerisinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. Yani ‘Tuvalet yapÄ±ldÄ±’ dediÄŸiniz yerle ilgili, yapÄ±lan yapÄ±larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili Koruma Kurulu kararÄ± var” demiÅŸti.

KayyÄ±m AtÄ±f Çiçekli ise, bakanÄ±n bu açÄ±klamasÄ±na raÄŸmen sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, söz konusu bölgede bir Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunup, herhangi bir yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

Ä°nÅŸa edilen yapÄ±larÄ±n 60 gün içerisinde kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bakan KurtulmuÅŸ’un açÄ±klamasÄ±nÄ±n üzerinden 1 yÄ±la yakÄ±n süre geçmesine raÄŸmen söz konusu yapÄ±lar hala yerli yerinde. Koruma Kurulu kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ± üzerine yapÄ±lan tuvaletler kaldÄ±rÄ±lmazken, soyunma kabinleri için inÅŸa edilen yapÄ±lar Dilkaya Mahallesi KadÄ±n Taziye Evi olarak kullanÄ±lÄ±r durumda. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:54

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