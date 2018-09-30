Sahte belgeyle hacca gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 20 TÃ¼rkiyeli geri dÃ¶nemiyor

Bir seyahat acentesinin sahte belge dÃ¼zenleyerek hacca gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 20 TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ±nÄ±n Suudi Arabistan'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiyor.

Türkiye’de faaliyet yürüyen kaçak bir seyahat acentesinin Suudi Arabistan merkezli Nasco isimli firmadan davet alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi sahte belge düzenleyerek 120 Türkiye vatandaÅŸÄ±na ticari vize alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Nasco da ÅŸirketleri adÄ±na sahte belge düzenlendiÄŸini tespit etti ve Suudi yetkililere bildirdi. KuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine ticari vize ile hacca giden 120 Türkiye vatandaÅŸÄ±ndan 20’sinin ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na onay verilmedi.

Hürriyet’ten Burak CoÅŸan’Ä±n haberine göre, hac nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmek için bu yÄ±l Türkiye’den yaklaÅŸÄ±k 2.1 milyon kiÅŸi baÅŸvurdu. Çekilen kura sonucunda 80 bin kiÅŸi Suudi Arabistan’a gitmeye hak kazandÄ±.

Türkiye Seyahat Acenteleri BirliÄŸi’ne kayÄ±tlÄ± olmayan kaçak bir acente ise hacÄ± adaylarÄ±nÄ± ‘kuraya sokmadan’ Suudi Arabistan'a gönderdi. Åžirketin uyguladÄ±ÄŸÄ± yöntem ise kurada çÄ±kmamalarÄ±na raÄŸmen hacca giden Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye dönüÅŸünde ortaya çÄ±ktÄ±. Ticari vize ile ülkeye giriÅŸ yapan 120 Türkiye vatandaÅŸÄ±ndan 20’sinin ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na onay verilmedi.

TÄ°CARÄ° VÄ°ZE Ä°ÇÄ°N DAVETÄ°YE GÖNDEREN FÄ°RMA Ä°HBAR ETTÄ°

Suudi Arabistan’a ticari bir iÅŸ yapmak için gidilirken o ülkedeki bir firmadan davet yazÄ±sÄ± alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Bu davetiye, iÅŸ yapacak kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda Türkiye’deki konsolosluÄŸa da gönderiliyor. KiÅŸiler, bu sayede ticari vize alabiliyor. Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten Nasco isimli firma bu davetiyeleri saÄŸlÄ±yor.

YaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler sonucu kendi gönderdiÄŸi ‘davet’ yazÄ±larÄ±ndan daha fazla davetiye olduÄŸunu fark eden firma, durumu Suudi yetkililere bildirdi. Suudi yetkililer de ihbar üzerine henüz ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸ yapmayan ve sahte davet yazÄ±sÄ± ile ticari vize alan Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelledi. Acentelere gönderilen yazÄ±da da bu Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Suudi yetkililere yardÄ±mcÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’de bu vizelerin alÄ±nmasÄ±na kimin aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi konusunda bilgi vermedikleri için çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmediÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 08:20

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