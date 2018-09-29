Dizi ve film oyuncularÄ±: Kamera arkasÄ± daha Ã§ok izlenir

Film ve dizi setlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n anlattÄ±klarÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n boyutlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Gülseli KENARLI

Hakan KAYA

Ä°stanbul

YargÄ±tay'Ä±n "figüran iÅŸçidir" kararÄ±, gözleri tekrar sinema ve dizi sektörüne çevirdi. Oyuncular ve kast ajanlarÄ± sektördeki en büyük sorunu, "herkes oyuncu olmak istiyor" diye tanÄ±mlÄ±yor.

'YARGITAY'IN KARARI BUZ DAÄžININ GÖRÜNEN YÜZÜ'

Kast ajansÄ± sahibi Caner Gül, "YargÄ±tay'Ä±n kararÄ± buz daÄŸÄ±nÄ±n görünen yüzü aslÄ±nda. Türkiye televizyonculuk sektöründe geçtiÄŸimiz yÄ±llarda ciddi bir atÄ±lÄ±m yaptÄ±. DünyanÄ±n bir çok ülkesine dizi satmaya baÅŸladÄ±k. Ama bunun devamÄ±nÄ± getiremeyince ciddi bir talep patlamasÄ± oldu. Oyuncu olmak isteyen, yönetmen olmak isteyen, dizilerin, sinemanÄ±n çeÅŸitli dallarÄ±nda yer almak isteyenler oldu. Ä°nanÄ±lmaz bir talep oldu. Bunun neticesinde sektör ciddi bir krize girdi" dedi.

'HAYAL SATIYORLAR'

Caner Gül, ÅŸöyle konuÅŸtu: Herkes oyuncu ya da yönetmen olmak istiyor. Her yÄ±l binlerce insan bu sektörde heba oluyor. Ciddi bir ÅŸekilde buna bir önlem alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. Hep oyunculuk olarak görüyoruz ama bir çok mahalle arasÄ± müteahhit geliyor 'ben yapÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±m' diyor. Ä°ÅŸi bilmiyor ve sonra arkasÄ±nda yüzlerce maÄŸdur birilerini bÄ±rakÄ±yorlar. Her mesleÄŸin bir belgesi var. Kuaför olmak istiyorsanÄ±z ya da berber bunun bir belgesi var. Ama burada öyle bir ÅŸey yok. Birileri gidip bir ofis tutuyor, gazete ve sosyal medyaya ilanlar veriyorlar. O kadar çok hayal satÄ±yorlar ki, Türkiye'nin her yerinde var bu, sadece Ä°stanbul'da deÄŸil. Ä°nsanlarÄ± toplayÄ±p, resim parasÄ±, kayÄ±t parasÄ± alÄ±yorlar. 'Staj çekimi' diye bir ÅŸey icat etmiÅŸler, televizyon kanalÄ± o insanlarÄ±n parasÄ±nÄ± ödediÄŸi halde, ajanslar ilk kez çekime gidenlere 'staj' diyerek, ödeme yapmÄ±yorlar. Üstüne üstlük kayÄ±t parasÄ± alÄ±yor. Binlerce insan çocuÄŸunu getiriyor ajanslara 'oyuncu olacak' diye heba oluyorlar. Bin lira kayÄ±t ücreti alan da var, 500 lira alan da. Her gün 50 tane kayÄ±t alsa. Çok insafsÄ±z, çok acÄ±masÄ±zlar. 7 binin üzerinde kast ajansÄ± var. Buna bir de talebi eklerseniz, 700 binin üzerinde talep var. Herkes 'ben yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±yÄ±m, benim çocuÄŸum güzel, ben güzelim' diyor. Bir de çocuklarÄ±n hayalleriyle de oynuyorlar. 8-9 yaÅŸÄ±nda bir çocuk sürekli bir seçmeye gidiyor, seçilemiyor, psikolojisi bozuluyor. Bir yerde oynuyor asÄ±l sorun oynadÄ±ktan sonra baÅŸlÄ±yor. 14-15 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bir yerlerde oynayamÄ±yor ve sorun baÅŸlÄ±yor.

'Ä°STÄ°SMARA EN ÇOK AÇIK OLAN MESLEK BÄ°ZÄ°M MESLEÄžÄ°MÄ°Z'

Oyuncu Muhlis Asan ise, "Yasalar gereÄŸi her sette mutlaka bir ambulans, doktor olmasÄ± gerekiyor. Ama hiçbirinde yok. Sete adÄ±mÄ±nÄ±zÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z an sigortalÄ± olmanÄ±z gerekir. Bu da yok. SaÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda uzun saatler çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±zÄ±mÄ± 15 gün göremediÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum. Saat mevhumu diye bir ÅŸey yok. Bunu diretseniz sevimsiz oluyorsunuz, hemen adÄ±nÄ±z kötüye çÄ±kÄ±yor ve sektörde kendinize yer bulamama riskiniz oluyor" dedi.

Asan, "Ä°stismara en çok açÄ±k olan meslek bizim mesleÄŸimiz. Ben doktor önlüÄŸü giyip viziteye çÄ±ksam ya da subay kostümü giyip erleri denetlemeye çÄ±ksam beni sahtekarlÄ±ktan tutuklarlar. Ama bizim mesleÄŸe herkes girebilir, herkes istediÄŸi gibi at koÅŸturabilir. Denetleyen yok, uzmanlÄ±k arayan yok, o yüzden de sanat seviyesi düÅŸüyor. Kurumsal firmalarÄ± bir yana bÄ±rakÄ±yorum. Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n biraz daha bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± bu sektöre çevirmesinde çok büyük fayda var" diye konuÅŸtu.

'EKRANDA GÖRÜNEN YÜZÜMÜZ ONLARA ÇOK RENKLÄ° GELÄ°YOR'

Oyuncu Selahattin TaÅŸdöÄŸen de, "AslÄ±nda biz arka planlarÄ± çekip seyirciye sunsak daha büyük reytingler alacak. Çünkü bütün olumsuzluklar, bütün meÅŸakkatler, bizim çektiÄŸimiz bütün o sÄ±kÄ±ntÄ±lar kameranÄ±n arkasÄ±nda. Çok acÄ± ÅŸeyler de yaÅŸanÄ±yor, güzel ÅŸeyler de yaÅŸanÄ±yor tabiî ki. Ekranda görünen yüzümüz onlara çok renkli geliyor. Bu hayatÄ± gerçekten çok renkli görüyorlar. Bizi bir elimiz yaÄŸda, bir elimiz balda zannediyorlar. AslÄ±nda olay öyle deÄŸil. Biz de çok aç kalÄ±yoruz, zaman zaman evlerimizin kirasÄ±nÄ± veremiyoruz. Birbirimizden borç aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günler de olabiliyor" dedi.

TaÅŸdöÄŸen, "Rol yapmak bizim iÅŸimiz deÄŸil. Rolü alÄ±rsÄ±n, onu yaÅŸarsÄ±n. Ä°ÅŸin püf noktasÄ± burada iÅŸte. 'Ben de yaparÄ±m' diyorlar, yapamazsÄ±n kardeÅŸim. Bu bir meslek, sokaktan geçen her insanÄ±n yapacaÄŸÄ± iÅŸ deÄŸildir bu. Ben bir hastaneye gidip, doktorun yanÄ±nda 'bu ameliyatÄ± ben yapacaÄŸÄ±m' demiyorsam kimse bu mesleÄŸe böyle bakmamalÄ±. Bakmak da kimsenin haddi deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'18 SAAT ÇALIÅžMAK NE DEMEK'

TaÅŸdöÄŸen "Adam saat 9'da gelir mesaisine baÅŸlar akÅŸam, 5'te bitirir. Bizim böyle bir saatimiz yok. Bizim bayramÄ±mÄ±z, tatilimiz yok. Allah korusun yakÄ±nÄ±mÄ±z ölür, cenazesine gidemezsin. Seti bekletemezsin. Bitmek zorunda çünkü yetiÅŸmek zorunda kaset. 18 saat çalÄ±ÅŸmak ne demek, uykusuz, yorgun argÄ±n. Bütün ekip böyle, kameramandan, yönetmenine, görüntü yönetmeni kadar" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 18:21

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