Irak'Ä±n kuzeyinde patlayÄ±cÄ± infilak etti, 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

FotoÄŸraf: Özkan Bilgin/AA

Irak'Ä±n kuzeyinde patlayÄ±cÄ± infilak etti, 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 29 EylÃ¼l 2018 17:17

    TSK'nin Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyon sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n patlamasÄ±yla 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 asker yaralandÄ±.

    Irak'Ä±n kuzeyinde TSK'nin yürüttüÄŸü operasyon sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 asker yaralandÄ±.

    TSK'nin Irak'Ä±n kuzeyinde yürüttüÄŸü operasyonlar sÄ±rasÄ±nda yola tuzaklanmÄ±ÅŸ haldeki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti. Patlamada 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± askerler bölgeden helikopterle alÄ±narak Türkiye'ye getirildi.

    TSK'DEN AÇIKLAMA

    Konuya iliÅŸkin Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamada  baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, sabÄ±r ve acil ÅŸifalar dilendi. (DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 17:21
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