'BaÅŸka kazalar yaÅŸanmasÄ±n, alt geÃ§it yapÄ±lsÄ±n'

Adana'da SÄ±fÄ±r Bir dizisi oyuncusu Deniz Bezek'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde mahalle halkÄ± alt geÃ§it talebiyle eylem yaptÄ±.

Adana'da, SÄ±fÄ±r Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hemzemin geçidin olduÄŸu bölgeye, alt geçit yapÄ±lmasÄ± için mahalle halkÄ± eylem yaptÄ±.

Adana'nÄ±n Küçükdikili Mahallesi'nde 20 AÄŸustos günü, SÄ±fÄ±r Bir dizisinin 22 yaÅŸÄ±ndaki genç oyuncusu Deniz Bezek yönetimindeki otomobile, hemzemin geçitte tren çarptÄ±. Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Bezek, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bezek’in yakÄ±nlarÄ±, kazanÄ±n görevlinin bariyeri kapatmamasÄ± nedeniyle meydana geldiÄŸini ifade ediyor.



FotoÄŸraf: Nuri Pir/ DHA

FotoÄŸraf: Nuri Pir/DHA

Küçükdikili Mahallesi halkÄ± hemzemin geçidin bulunduÄŸu alanda toplandÄ±. Eylemde üzerinde oyuncu Bezek’in fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, 'Yeter artÄ±k. Tren kazalarÄ± son bulsun. Ä°hmal sonucu analar aÄŸlamasÄ±n' yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Nuri Pir/ DHA

Deniz Bezek’in babasÄ± Necmettin Bezek, yakÄ±n zamanda içerisinde 21 kiÅŸinin olduÄŸu bir iÅŸçi servisinin de hemzemin geçitte kazadan son anda kurtulduÄŸunu belirterek, "Ya ona da çarpsaydÄ±, 21 kiÅŸinin failleri kim olacaktÄ±? Valiye, kaymakama, cumhurbaÅŸkanÄ±na sesleniyorum. Tüm kamu kuruluÅŸlarÄ±na sesleniyorum. Hemen bir çözüm bulsunlar, baÅŸka ciÄŸerler yanmasÄ±n" dedi.

Lokomotifin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± otomobildeki SÄ±fÄ±r Bir oyuncusu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 16:58

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