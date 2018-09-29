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FotoÄŸraf: Pixabay
DoÄŸalgaz Ã¶lÃ§Ã¼m istasyonunda tank patladÄ±: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
29 EylÃ¼l 2018 11:57
EskiÅŸehir'de doÄŸalgaz Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ istasyonunda deneme testi yapan 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Kuru, meydana gelen patlama sebebiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
EskiÅŸehir'in Seyitgazi ilçesi yakÄ±nlarÄ±ndaki doÄŸalgaz ölçüm istasyonunda deneme testi yapÄ±lan tank, iddiaya göre, fazla basÄ±nç sebebiyle patladÄ±. Patlamada, 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Kuru isimli iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, geçtiÄŸimiz gece saatlerinde Seyitgazi ilçesi AksaklÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki doÄŸal gaz ölçüm istasyonunda meydana geldi. Tankta hava basÄ±ncÄ± verilerek sÄ±zÄ±ntÄ± testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada patlama meydana geldi. Bu sÄ±rada tankÄ±n yanÄ±nda bulunan iÅŸçilerden Mustafa Kuru, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. PatlamanÄ±n fazla basÄ±nç nedeniyle meydana geldiÄŸi öne sürüldü. Mustafa Kuru'nun cansÄ±z bedeni, otopsi için EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (EskiÅŸehir/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 12:00
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