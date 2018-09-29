DÃ¼zce Cezaeviâ€™nde Filistin askÄ±sÄ± iddiasÄ±

DÃ¼zce T Tipi Cezaeviâ€™nde tutuklularÄ±n ayakta sayÄ±m vermedikleri iÃ§in iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Düzce T Tipi Cezaevi’nde 32 tutuklunun, “ayakta sayÄ±m” vermedikleri gerekçesiyle ters kelepçelendikleri, yerlerde sürüklendikleri, süngerli odaya konulduklarÄ± ve Filistin askÄ±sÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± iddia edildi. Yeni gelen müdürün de “Türk’ün gücünü göreceksiniz” dediÄŸi ileri sürüldü.

Düzce T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan 32 tutukluya "ayakta sayÄ±m" vermedikleri gerekçesiyle iÅŸkenceye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Tutuklular, iÅŸkence iddiasÄ±nÄ± dün ailelerini telefonla arayarak aktardÄ±.

Filistin askÄ±sÄ± dahil çok farklÄ± tarzda iÅŸkencelere maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen hasta tutuklu Selami KeleÅŸ, Mehmet Erbey, Sinan Gür, Vedat Turgut, Vedat Gültekin, Halil Kaplan ve Åžeyhmus Bilgiç'in aileleri konuyu Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Adana ve Mersin ÅŸubeleri ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi'ne (TUAY-DER) ileterek hukuki yardÄ±m talebinde bulundu.

'4 GÜNDÜR Ä°ÅžKENCE GÖRÜYORUZ'

Düzce T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan Vedat Gültekin'in annesi Azize Gültekin, oÄŸlunun 25 Eylül günü kendilerini aramasÄ± gerekirken 28 Eylül'de aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sesinin çok kötü geldiÄŸini dile getirdi. Anne Gültekin, çocuÄŸunun telefonda zor konuÅŸtuÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “OÄŸlum bana, 'KoÄŸuÅŸta kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arkadaÅŸlarla birlikte iÅŸkenceye maruz kalÄ±yoruz. Filistin askÄ±sÄ±nÄ± uygulayarak iÅŸkence yapÄ±yorlar. Bizleri yerde sürükleyerek, süngerli odaya atÄ±yorlar. Bu iÅŸkence 4 gündür sürüyor. Bir koÄŸuÅŸta 10, diÄŸer koÄŸuÅŸta ise 22 arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Hepimiz iÅŸkence görüyoruz. Bize, 'Bunun devamÄ± gelecek' diyerek tehdit ettiler.”

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ’

Ä°ÅŸkenceye tepki gösteren anne Gültekin, “Neden oÄŸluma iÅŸkence uyguluyorlar? Ä°ÅŸkence insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Hele Filistin askÄ±sÄ± suç olmasÄ±na raÄŸmen neden uygulanÄ±yor? Zaten oÄŸlum onlara göre cezasÄ±nÄ± yatÄ±yor. ÇocuklarÄ±mÄ±za yapÄ±lan iÅŸkencenin durmasÄ± için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z” diyerek, konuya iliÅŸkin suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

HASTA TUTUKLUYA DA Ä°ÅžKENCE

Epilepsi hastasÄ± Selami KeleÅŸ'in annesi Güzel KeleÅŸ de, oÄŸlunun “Yeni gelen müdür bize baskÄ± uygulayÄ±p iÅŸkence yapÄ±yor, bizi dövüyorlar, 3 defa rapor aldÄ±k” sözlerini aktardÄ±. Anne KeleÅŸ, “OÄŸlum aÄŸÄ±r hastadÄ±r. Sesi çok kötü geliyordu. Bizler çocuklarÄ±mÄ±zÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z” dedi.

'TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSÄ°NÄ°Z'

Ä°ÅŸkenceye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir diÄŸer tutuklu Mehmet Erbey de ailesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bizi tek koÄŸuÅŸa alÄ±p, ellerimiz ve ayaklarÄ±mÄ±z ters kelepçelendi. Öldüresiye iÅŸkence yaptÄ±lar. Bu iÅŸkence, yeni gelen ve adÄ± KazÄ±m olan müdür tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸkence esnasÄ±nda müdür bize, 'Türk’ün gücünü göreceksiniz. EcdadÄ±nÄ±z hesap verecek. Bedel ödeyeceksiniz. Hepinizin kanÄ±nÄ± dökeceÄŸiz' diyerek aÄŸÄ±r hakaretlerde ve tehditlerde bulundu. MorarmadÄ±k yerimiz kalmadÄ±. Halen baskÄ± ve iÅŸkence altÄ±ndayÄ±z.”

CEZAEVÄ°: MÜDÜRLER TOPLANTIDA

Konuyla ilgili aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cezaevi idaresi, “Bu söylenenler iddiadÄ±r. GerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Cezaevi müdürlerimiz toplantÄ±lar ÅŸu anda. Konuyla ilgili yetkili kimseye telefonla baÄŸlayamÄ±yoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (MA)





Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 10:08

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