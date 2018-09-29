Rusya, Suriye'ye S-300 sevkiyatÄ±na baÅŸladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rus askeri uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinin ardÄ±ndan Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Lavov, New York'ta devam eden BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüÅŸmelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Soçi mutabakatÄ± ve terör örgütü el Nusra Cephesi üyelerinin Ä°dlib'den nasÄ±l ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Lavrov, ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

''Militanlar ve aÄŸÄ±r silahlar, Ä°dlib'de silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden baÅŸka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayÄ±rma sorumluluÄŸunu aldÄ±. Bu kolay bir iÅŸ deÄŸil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadÄ±, mevcut yönetimde yapamadÄ±. Türkiye'nin Ä±lÄ±mlÄ± muhalifleri el-Nusra'dan ayÄ±rmasÄ±nÄ± umut ediyoruz. ''

Suriye'de, Rusya, Türkiye ve Ä°ran ''yüzde yüzde hemfikir olmasa'' da terörle mücadele ve Suriye'nin bütünlüÄŸü konusunda birlik olduklarÄ±nÄ± belirten Lavrov, Astana iÅŸ birliÄŸi formatÄ±nÄ±n son derece faydalÄ± olduÄŸunu kaydetti.

"Suriye'de terörle mücadele ederken, ABD öncülüÄŸündeki koalisyon güçlerinin operasyonlar düzenlediÄŸi Rakka'da yaÅŸananlarÄ±n olmasÄ±na izin vermeyeceklerini" belirten Lavrov, ''Yüzlerce, binlerce Suriyeli'nin Halep'e DoÄŸu Guta'ya dönmeye baÅŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Lavrov, Suriye'de Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinin ardÄ±ndan, ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' açÄ±kladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 00:39

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