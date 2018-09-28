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FotoÄŸraf: Bahattin Albayrak/DHA
AydÄ±n'da iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼ kazasÄ±: 13 yaralÄ±
28 EylÃ¼l 2018 13:09
AydÄ±n'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: MinibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve 12 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
AydÄ±n'Ä±n Buharkent ilçesinde, tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüsün kaza yapmasÄ± sonucu minibüs ÅŸoförü ve 12'i iÅŸçi yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n haberine göre kaza sabah saatlerinde Denizli- AydÄ±n yolunda meydana geldi. Buharkent'ten Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'ne tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüs kamyonu sollamak isterken bir otomobilin çarpmasÄ± sonucu devrildi.
Kazada sürücü Hüsnü Ä°kdu ile birlikte 12 iÅŸçi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan iÅŸçilerin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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