Ã–SYM'den ALES adaylarÄ±na 'saat' uyarÄ±sÄ±

Ã–SYM, 30 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ ALES'e girecek adaylarÄ±n saat 10.00'dan sonra yapacaklarÄ± giriÅŸe izin vermeyeceÄŸini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (ÖSYM), 30 Eylül Pazar günü yapÄ±lacak Akademik Personel ve Lisansüstü EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (ALES) adaylarÄ±na, saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸe izin verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Twitter üzerinden yapÄ±lan duyuruda, 30 Eylül Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara yönelik hatÄ±rlatma yapÄ±ldÄ±.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara alÄ±nmayacak. AdaylarÄ±n, sÄ±nav giriÅŸ ve geçerli kimlik belgelerini sÄ±nava gelirken yanlarÄ±nda bulundurmalarÄ± gerekecek.

AyrÄ±ca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi için sÄ±nav saatinden bir saat önce sÄ±nav binalarÄ±nda hazÄ±r olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:22

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