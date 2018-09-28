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14 Ziraat BankasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na 'FETÃ–' gÃ¶zaltÄ±sÄ±
28 EylÃ¼l 2018 10:13
Ziraat BankasÄ± bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 14 kiÅŸi, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ‘FETÖ’ye yönelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ziraat BankasÄ±’nda çalÄ±ÅŸan 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, Terör SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 'FETÖ'nün haberleÅŸme programÄ± olduÄŸu ifade edilen ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± tespit edilen ve bankanÄ±n aktif çalÄ±ÅŸanÄ± olan ÅŸüphelilerin gözaltÄ± kararÄ± kapsamÄ±nda yakalandÄ±klarÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:17
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