ErdoÄŸan: Aday Ã§Ä±karmamayÄ± tabanÄ±ma anlatamam

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerel seÃ§imlerle ilgili ''Birinci olduÄŸumuz yerde aday Ã§Ä±karmamayÄ± tabanÄ±ma anlatamam'' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD'nin New York ÅŸehrine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretten Almanya'ya hareket ederken gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Ä°stanbul'dan aday göstermeyeceÄŸini açÄ±klayan MHP'nin karÅŸÄ±lÄ±k olarak AKP'nin de bazÄ± illerde aday göstermemesi talebine yanÄ±t verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2019'un Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimlerde Ä°stanbul'dan aday göstermeyeceÄŸini açÄ±klayan MHP'nin, karÅŸÄ±lÄ±k olarak AKP'nin de bazÄ± illerde aday göstermemesini talep etmesine yanÄ±t verdi.

'ADAY ÇIKARMAMAYI TABANIMA ANLATAMAM'

MHP'nin önerisini reddeden ErdoÄŸan, "Birinci olduÄŸumuz yerden aday çÄ±karmamayÄ± tabanÄ±ma anlatamam" dedi.

ErdoÄŸan, MHP'nin Ä°stanbul adayÄ± çÄ±karmamasÄ±nÄ± ise bir mazeret olarak deÄŸerlendirdi.

MHP Lideri Bahçeli'yle her an görüÅŸebilecekleriniifade eden ErdoÄŸan, MHP'nin af teklifine iliÅŸkin, "MHP'nin af teklifinin incelemek için partide ekip oluÅŸturuldu. Dönünce göreceÄŸiz. KonuÅŸup inceler, nihai kararÄ± veririz" ifadeleri kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 08:29

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