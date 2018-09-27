6 iÅŸyerinde sendikal mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

Babacanlar Kargo, Cargill, Flormar, AydÄ±n Belediyesi, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene istasyonlarÄ± ve BBS Metal'de iÅŸÃ§ilerin sendikal mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor.

Sendika hakkÄ± anayasal güvence altÄ±nda olsa da 6 iÅŸyerinde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Babacanlar Kargo’da 377, Cargill’de 166, Flormar’da 136, AydÄ±n Belediyesinde 68, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene Ä°stasyonlarÄ±nda 47, BBS Metal’da ise 16 gündür direniÅŸte olan iÅŸçiler, iÅŸyerlerine sendikalÄ± olarak dönmekte kararlÄ±.

SÜPERPAK GREVÄ° 100. GÜNÜNDE

Öte yandan Ä°zmir, Karaman ve Gaziantep’te ambalaj üretimi yapan Süperpak’ta patronun sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±na karÅŸÄ± 20 Haziran’dan bu yana greve çÄ±kan Selüloz-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler, grevlerinin 100. gününde. 3 ayÄ±n ardÄ±ndan geçtiÄŸimiz günlerde ilk kez masaya oturan Süperpak yönetimi iÅŸçilere 2018 yÄ±lÄ± için bir kez daha sÄ±fÄ±r zam ve sonraki iki yÄ±l için enflasyonun üzerinde artÄ±ÅŸ önerdi. Süperpak iÅŸçileri de sÄ±fÄ±r zamma karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ±n net olduÄŸunu belirterek ‘Greve devam’ dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 18:20

www.evrensel.net