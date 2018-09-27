TOFAÅžâ€™ta Ã¼retimin 9 gÃ¼n durdurulmasÄ±na iÅŸÃ§iler tepkili

TOFAÅžâ€™Ä±n ekim ayÄ±nda Ã¼retimi 9 gÃ¼n durduracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± fabrikada tepkilere neden oldu: Laf dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere, fatura bize!

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Uzun süredir iÅŸçilerin haftada 2 veya 3 gün çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda ücretin yüzde 76’sÄ±nÄ±n ödendiÄŸi TOFAÅž’ta iÅŸçiye yeni bir kötü haber geldi.

TOFAÅž yurt içi pazarÄ±nda yaÅŸanan daralmayÄ± gerekçe göstererek ekim ayÄ± içinde üretime 9 gün ara vereceÄŸini Kamu AydÄ±nlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

AylardÄ±r iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n olacaÄŸÄ± ve ikili vardiyaya geçileceÄŸi söylentisinin olduÄŸu TOFAÅž’ta, KAP’a yapÄ±lan bildirimden sonra iÅŸçilerin tedirginliÄŸi iyice arttÄ±.

‘Ä°ÅžLER DÜZELECEK’ DENDÄ° ÅžÄ°MDÄ° ÜRETÄ°M DURUYOR

Evrensel’e geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi veren ve uzun süredir üretimin durgun gittiÄŸini söyleyen bir TOFAÅž iÅŸçisi; “Fabrikada bir belirsizlik hakimdi, herkes bir ÅŸey söylüyor. ‘Kimi iÅŸten çÄ±karmalar olacak’ diyor kimi ‘ikili vardiyaya geçilecek’. Bu konuda kimse gelip bize net bir açÄ±klama yapmadÄ±, Åžimdi aÄŸÄ±zlarÄ±ndaki baklayÄ± çÄ±kardÄ±lar. Ekim ayÄ±nda 9 gün üretim duracak” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±llÄ±k izinlere çÄ±ktÄ±klarÄ± günden bu zamana haftada bazen iki bazen üç gün çalÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçi hem tepkisin hem de kaygÄ±sÄ±nÄ± ÅŸöyle dile getirdi: “ÇalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günler ücretin yüzde 76’sÄ± ödeniyor. Bu durum yÄ±llÄ±k izinden önce de böyleydi. O zaman ‘yÄ±llÄ±k izinler sonrasÄ±nda düzelir’ dendi ama iÅŸler daha da kötüye gitti. Bugün ‘9 gün üretime ara verilecek’ denildi, peki ya yarÄ±n ne olacak?”

ÖNÜMÜZ KIÅž

Yurt dÄ±ÅŸÄ± sipariÅŸlerin varlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle üretimin tamamen durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± sipariÅŸlerinin olmamasÄ± halinde 9 gün deÄŸil üretim tamamen durdurulacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden baÅŸka bir TOFAÅž iÅŸçisi ÅŸu tespitleri yaptÄ±: “Ä°ç pazar ÅŸuan bitmiÅŸ durumda, pek araba satÄ±lmÄ±yor. 170 bin lira olan Egea’nÄ±n bir modeli geçen ay Türkiye’de 10 tane satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Bugünkü açÄ±klamada bunu destekliyor. Yurt içi pazarÄ±nda yaÅŸanan daralma yüzünden üretimi 9 gün durduracaklar. ‘Halen kriz yok her ÅŸey yolunda’ diyenler bunu iyice görsün. Fabrikada bizimle uÄŸraÅŸÄ±yorlar, ‘dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu’ diyenler gerçeÄŸi umarÄ±m görür. Ücretlerimiz eriyor, çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günler yüzde 76’sÄ± ödeniyor. Gittikçe batÄ±yoruz fatura bize kesiliyor ve önümüz kÄ±ÅŸ” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

TOFAÅž, ekim ayÄ±nda Ã¼retimi 9 gÃ¼n durduracak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:27

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