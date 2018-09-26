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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 22:09
FotoÄŸraf: Pixabay
TOFAÅž, ekim ayÄ±nda Ã¼retimi 9 gÃ¼n durduracak
26 EylÃ¼l 2018 22:02
TOFAÅž, 'yurt iÃ§i pazarÄ±nda yaÅŸanan daralma' gerekÃ§esiyle ekim ayÄ±nda Ã¼retime 9 gÃ¼n ara vereceÄŸini KAP'a bildirdi.
TOFAÅž 'Ä±n Bursa fabrikasÄ±, üretime ekim ayÄ±nda 9 gün ara verecek. Åžirket Kamu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada gerekçe olarak "yurt içi pazarÄ±nda yaÅŸanan daralmayÄ±" gösterdi.
TOFAÅž 'tan KAP'a yapÄ±lan açÄ±klamada "Yurt içi pazarda son dönemde yaÅŸanan daralma nedeniyle Åžirketimiz Bursa fabrikasÄ±nda Ekim ayÄ±nda farklÄ± günlerde toplam 9 iÅŸ günü üretime ara verilecektir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 22:09
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