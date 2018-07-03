TofaÅŸ, Ã¼retime 18 gÃ¼n ara verecek

TofaÅŸ, Bursa'daki fabrikasÄ±nda Temmuz ve AÄŸustos aylarÄ±nda Ã¼retime toplam 18 iÅŸgÃ¼nÃ¼ ara verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Koç Holding'e baÄŸlÄ± otomotiv sanayi ÅŸirketi TofaÅŸ, Bursa'daki fabrikasÄ±nda yÄ±llÄ±k planlÄ± bakÄ±m/onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve stok planlamasÄ± nedenleriyle Temmuz ve AÄŸustos aylarÄ±nda üretime toplam 18 iÅŸgünü ara verileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

TofaÅŸ'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Åžirketimiz Bursa fabrikasÄ±nda yÄ±llÄ±k planlÄ± bakÄ±m/onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve stok planlamasÄ± nedenleri ile Temmuz ayÄ±nda aralÄ±klÄ± olarak toplamda [en fazla] 8 iÅŸgünü ve AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ikinci ve üçüncü haftasÄ±nda 10 iÅŸgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 iÅŸgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z yÄ±llÄ±k izin hakkediÅŸlerini kullanacak olup, fabrikamÄ±zda nöbetçi personel ile sadece bakÄ±m ve revizyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekleÅŸtirilecektir. Normal üretim sürecine 27 AÄŸustos tarihinde baÅŸlanacaktÄ±r." (DHA)

TOFAÅž Ã¼retime 13 gÃ¼n ara verecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 09:56

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