Bir iÅŸÃ§inin son sÃ¼reÃ§teki hali

BaÅŸÄ±mÄ±zdaki tek adam diktasÄ± artÄ±k Ã¼lkeyi Ã¶yle bir duruma sÃ¼rÃ¼kledi ki zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleÅŸti.

Tuzla’dan bir iÅŸçi

Ä°stanbul

Geçen sene bu zamanlarda askere gittim ve 12 ayÄ±n sonunda ne mutlu bana ki askerliÄŸim bitti. Askerden önce inÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸÄ±yordum. O zamanlar ana firmadan ya da müteahhitlerden iÅŸ alÄ±p kendimiz götürü iÅŸ yapÄ±yorduk. Ama artÄ±k ne yazÄ±k ki götürü iÅŸ yapmak bir tarafa yevmiye bulup çalÄ±ÅŸamaz hale geldik. Çünkü inÅŸaatlarÄ±n çoÄŸu yarÄ±da bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, kimse çalÄ±ÅŸmÄ±yor. DolarÄ±n yükseliÅŸi, inÅŸaat malzemelerinin dolar üzerinden temin edilmesi sebebiyle bu sektörü de etkiledi ve iÅŸler durdu. GeçtiÄŸimiz günlerde önceden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m firmalar ve çevredeki arkadaÅŸlarÄ±mla görüÅŸtüm, kimse çalÄ±ÅŸamÄ±yor. Bu durumda taÅŸeronlar da daha katÄ± oluyorlar. Malum patronlarÄ±n kâr etmeleri lazÄ±m ama malzemeler pahalÄ±ya geliyor, aradaki farkÄ± bir ÅŸekilde kapatmasÄ± lazÄ±m.

ZENGÄ°NÄ° DAHA ZENGÄ°N, FAKÄ°RÄ° DAHA FAKÄ°R

Ben ne yapacaÄŸÄ±m onu düÅŸünüyorum. 16 yaÅŸÄ±nda inÅŸaat iÅŸine girdim ve iyi kötü bir iÅŸ kapÄ±p usta olabildim. Åžuan iÅŸsizlik o kadar yüksek ki elimdeki meslek çürüyüp gitti. 7 kiÅŸilik bir ev geçindiriyorum ve kira da vergiler de kardeÅŸlerimin okul masraflarÄ± da babamÄ±n ilaçlarÄ± da bana bakÄ±yor. BaÅŸka bir iÅŸe girmeyi düÅŸündüm ama etrafa bakÄ±yorum, iÅŸ bulamÄ±yorum zaten olanÄ± da iÅŸten çÄ±karÄ±yorlar. Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±nÄ±n nedeni de sendikalÄ± olmak istemeleriymiÅŸ iÅŸçilerin. Cargill, Flormar ve TüpraÅŸ iÅŸçileri aylardÄ±r iÅŸe geri dönmek için direniÅŸ gösteriyorlar. Daha geçen gün 3. havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan meslekdaÅŸlarÄ±m insanca koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak için, maaÅŸlarÄ±nÄ±n geç ödenmemesi için taleplerini haykÄ±rdÄ±lar. Sonuç ne oldu? 600’e yakÄ±n gözaltÄ± ve daha sonra 24 tutuklu. BaÅŸÄ±mÄ±zdaki tek adam diktasÄ± artÄ±k ülkeyi öyle bir duruma sürükledi ki zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleÅŸti. Bir de hala bizlerden utanmadan fedakarlÄ±k yapmamÄ±zÄ± bekliyorlar. Kendilerine 400 bin dolarlÄ±k lüks uçak alÄ±nÄ±yor, yandaÅŸ medyada hediye diye yutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor bizlere. Krizin bedelini bizim sÄ±rtÄ±mÄ±za vurma derdindeler. “Ben ne yapacaÄŸÄ±m, nerede çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m?” diye düÅŸünüyorum. ÇalÄ±ÅŸma saatlerinin uzadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ekonominin kötü durumda olduÄŸu bu zamanda, emekçileri, saf yerine koymaya çalÄ±ÅŸarak dalga geçer gibi verdikleri saçma sapan fetvalarla kandÄ±ramayacaklar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 21:38

www.evrensel.net