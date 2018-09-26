TÃ¼rkiye genÃ§lik hareketi tarihinden portreler: 1970â€™ler-1

Ä°stanbul YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi dÃ¶neminde yapÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± eylemler.

Ä°stanbul YükseköÄŸrenim Kültür DerneÄŸi (Ä°YÖKD) dönemi

1974-80 arasÄ±nda gençlik hareketi siyasileÅŸmiÅŸ ve daha kitleseldir. Bu dönemde toplumun genç kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n yüz binleri kucaklayan ileri kitlesi mücadele içindedir. AntifaÅŸist ve doÄŸrudan siyasi talepler uÄŸruna mücadele daha geliÅŸkindir.1973 KasÄ±m'Ä±nda Ä°stanbul YükseköÄŸrenim Kültür DerneÄŸi (Ä°YÖKD) kurulur. YükseköÄŸrenim gençliÄŸinin derneklerde örgütlenme eÄŸilimi ilk yÄ±llar çok yüksektir. Ä°YÖKD adÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi yalnÄ±zca Ä°stanbul yüksek öÄŸrenim gençliÄŸini kapsÄ±yordu. Ancak gençliÄŸin örgütlenme çabalarÄ±, Ä°stanbul'la sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yordu. BaÅŸta Ä°zmir ve Ankara olmak üzere üniversite ve yüksekokullarÄ±n olduÄŸu diÄŸer illerde de süreç ilerledikçe dernek ve benzeri tipte örgütlenmelere gidilir.

Ä°YÖKD tek tek birimlerde, okullar ve fakültelerde oluÅŸturulan birim derneklerinin üzerinde yükselen bir oluÅŸum olmadÄ±. Ä°stanbul'un deÄŸiÅŸik yüksek okul ve fakültelerindeki farklÄ± siyasal görüÅŸler etrafÄ±nda kümelenmiÅŸ ileri öÄŸrencilerin yürüttükleri bir dizi tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, il düzeyinde merkezi bir bir öÄŸrenci derneÄŸinin kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ä°ETT ZAMLARINA KARÅžI PROTESTO KAMPANYASI

1974 baharÄ±nda Ä°ETT’nin otobüs biletlerine zam kararÄ± almasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, Ä°YÖKD zamlara ve hatlara göre bilet uygulamasÄ±na karÅŸÄ± bir kampanya yürütür. Bu kampanyanÄ±n içerisinde yazÄ±lÄ± ve sözlü propaganda faaliyetinin yanÄ± sÄ±ra, 1973 sonrasÄ± Ä°stanbul'da ilk izinsiz gösteri de gerçekleÅŸtirilir. Laleli'den Aksaray'a kadar yapÄ±lan yürüyüÅŸe bin dolayÄ±nda öÄŸrenci katÄ±lÄ±r. Mitingden birkaç gün sonra Ä°ETT, öÄŸrenci biletlerine getirilen zam ve hat uygulamasÄ± kararÄ±nÄ± geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klar.

KIBRIS ASKERÄ° HAREKATI ÜZERÄ°NE TAVIR

Ä°YÖKD, KÄ±brÄ±s'a Türk ordusunun girmesini iÅŸgal olarak nitelendirir ve ÅŸovenizmi kÄ±ÅŸkÄ±rtan iÅŸgale karÅŸÄ± "BaÄŸÄ±msÄ±z, birleÅŸik KÄ±brÄ±s" ÅŸiarÄ±yla karÅŸÄ± çÄ±kar. Ä°ÅŸgalin ABD emperyalizminin iÅŸine gelen bir yan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret ederek antiemperyalist, antiÅŸovenist bir propaganda faaliyeti yürütür.

YÜKSEKOKULLAR BOYKOTU

70'ler Türkiye’sinde yüksek öÄŸrenim gençliÄŸini ilgilendiren önemli sorunlardan biri de, eÄŸitimdeki eÅŸitsizliktir. Yüksek öÄŸrenim gençliÄŸi, özel statü ve paralÄ± öÄŸretime karÅŸÄ± büyük bir tepki içindedir. Bu koÅŸullarda Ä°YÖKD, "AyrÄ±calÄ±klÄ± ve paralÄ± eÄŸitime son" temalÄ±, tüm yüksek okullarÄ± kapsayan bir boykot örgütler. Boykot baÅŸarÄ±lÄ± olur, tüm yüksek okullarda öÄŸretim durur. ParalÄ± öÄŸretime karÅŸÄ± boykot yukarÄ±daki temadan baÅŸka, bazÄ± demokratik istemleri de kapsar. Boykotun taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± önem baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, 12 Mart sonrasÄ± sivil faÅŸist çetelerin, gençliÄŸin mücadelesine karÅŸÄ± doÄŸrudan ilk tavÄ±r almalarÄ±, sahneye ilk kez konulmalarÄ±dÄ±r. Sivil faÅŸistler, boykotu kÄ±rmak amacÄ±yla okullara girmek için saldÄ±rÄ±larda bulunurlar, kavga çÄ±karÄ±rlar. FaÅŸist çetelerin terörüne raÄŸmen boykot sürer ve zamanÄ±n Milli EÄŸitim BakanÄ± Mustafa ÜstündaÄŸ'Ä±n öÄŸrencilerle görüÅŸüp isteklerini kabul etmesiyle sona erer. Boykot, 12 Mart sonrasÄ± yüksek öÄŸrenim gençliÄŸine büyük bir moral kaynaÄŸÄ± olur.Bundan sonra sivil faÅŸist saldÄ±rÄ±lar artarak yoÄŸunlaÅŸacaktÄ±r. Sivil faÅŸist çetelerin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ne ilk ne de tesadüfîdir. YÄ±llardÄ±r hazÄ±rlanan ve 12 Mart darbesi içinde militarist bir örgütlenmeye dönüÅŸtürülen faÅŸist çeteler, yükselen öÄŸrenci gençlik mücadelesi karÅŸÄ±sÄ±nda bir barikat oluÅŸturmak amacÄ±yla, MÄ°T-MHP ve öteki devlet güçlerince bilinçli ve planlÄ± bir biçimde sahneye sürülmüÅŸlerdir.

ÅžAHÄ°N AYDIN VE KERÄ°M YAMAN'IN ÖLDÜRÜLMESÄ°NÄ° PROTESTO EYLEMÄ°

GençliÄŸin mücadelesini engellemek için dozunu artÄ±rarak süren faÅŸist saldÄ±rÄ±lar sonucu Ä°YÖKD'li Åžahin AydÄ±n (19 AralÄ±k 1974'te) ve Kerim Yaman (23 Ocak 1975'de) öldürülür. Her iki öldürme olayÄ±na da öÄŸrenciler kitlesel olarak tepki gösterirler. Åžahin AydÄ±n'Ä±n öldürülmesi arkasÄ±ndan boykotlar, Kerim Yaman'Ä±n öldürülmesinden sonra ise boykot ve iÅŸgallerle tepkilerini dile getirirler. Oldukça büyük kalabalÄ±klarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösteriler yapÄ±lÄ±r. Bunlar, 12 Mart sonrasÄ±nÄ±n ilk iÅŸgal ve kitlesel gösterileri olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemlidir.

YukarÄ±da sÄ±raladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z örnekler, yükseköÄŸrenim gençliÄŸinin faÅŸist saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± topyekûn karÅŸÄ± koyuÅŸunu ifade ettiÄŸi gibi, gençlikteki devrimci potansiyeli de açÄ±ÄŸa vurmuÅŸtur. Söz konusu eylemler (özellikle iÅŸgal ve boykotlar), gençliÄŸin yalnÄ±zca faÅŸizme karÅŸÄ± mücadelesini yükselttiÄŸi eylemler deÄŸil, aynÄ± zamanda eylem içinde yüksek öÄŸrenim yapÄ±sÄ±ndan, kapitalizm ve sosyalizmin vb. tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamÄ± da geliÅŸtirip olgunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Åžahin AydÄ±n ve Kerim Yaman'Ä±n öldürülmeleri, 12 Mart sonrasÄ±nÄ±n ilk cinayetleridir ve bundan sonra giderek artan bir sÄ±klÄ±kla devrimcilere yönelik faÅŸist cinayetler sürecektir.

BÄ°R SONRAKÄ° SAYIDA: 1970’LER 2-Ä°LK ÖTK DENEYÄ°MÄ°, KÜRT GENÇLÄ°ÄžÄ° VE ULUSAL MÜCADELE, BEYAZIT KATLÄ°AMI

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 21:20

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