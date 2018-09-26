Ona bir ÅŸey olmaz, olan bize olur

'GeÃ§en gÃ¼n haberleri izliyorum. ErdoÄŸan dolar 6 deÄŸil, 16 lira olsa bile bize bir ÅŸey olmaz diyor. DoÄŸru, ona bir ÅŸey olmaz, olan bize oluyor.'

BarÄ±ÅŸ Ä°NCÄ°

Ankara

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olan Ankara'daki OrtadoÄŸu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OSTÄ°M) çocuk ve genç iÅŸçiliÄŸin çok yoÄŸun rastlandÄ±ÄŸÄ± bilinen bir gerçek. Hatta girdiÄŸiniz her atölyede en az 1 tane çocuk iÅŸçi görmek mümkün. Bu yazÄ±da az çok memlekette yaÅŸananlarÄ±n bu çocuklara etkisini ama asÄ±l olarak bir çocuk iÅŸçinin gününün nasÄ±l geçtiÄŸini, geçmiÅŸini, hayalini, sosyal yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± konu alacaÄŸÄ±z.

Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± esnaf lokantasÄ±na oturup çaylarÄ± söyledikten sonra baÅŸlÄ±yoruz muhabbete.

“GÖZÜMÜ OSTÄ°M’DE AÇTIM”

Abdurrahim henüz 18' ini doldurmamÄ±ÅŸ, 4 yÄ±ldÄ±r Ostim'de kaynak atölyesinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Gözümü Ostim'de açtÄ±m kÄ±sacasÄ±” diyor. Köyden Ankara'ya gelip okula da gidemeyince kendini OSTÄ°M'in atölyelerine atmÄ±ÅŸ, atÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde. “Valla çocukken temizinden bir imam olmak isterdim, ÅŸimdi dükkan açmak istiyorum. Tabi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3 kuruÅŸla bunu da yapamayacaÄŸÄ±z. Åžimdilik en büyük isteÄŸim kaynakçÄ± ustasÄ± olabilmek.” diyor Apo. En son hangi kitabÄ± okuduÄŸunu, sinemaya ya da tiyatroya gidip gitmediÄŸini soruyoruz. “En son Kuran’Ä± okumuÅŸtum köyden buraya gelmeden. Sinemaya, tiyatroya gitmek ne ki daha kapÄ±sÄ±nÄ±n önünden geçmedim, çizgi film bile izleyemedim.” diyerek iç geçiriyor. “Tatil desen denizi görmüÅŸlüÄŸümüz yok. HayatÄ±mÄ±zda Ankara’dan baÅŸka bir yer görmedik. Bayram seyran olacak da köye gideceÄŸiz. Bizim denizimiz, köydeki göl, baraj, oluk.*” diyor gülerek. “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÇÄ±raklÄ±k okuduÄŸum için okulun yaptÄ±ÄŸÄ± sigorta var sadece. Patron da bunu bahane ederek sigorta yapmÄ±yor. 1800 lira maaÅŸ alÄ±yorum onu da elden veriyorlar.”

Her gün gelen zamlarÄ±, dolarÄ±n yükselmesi, hayatÄ±n zorlaÅŸmasÄ± üzerine de bir iki çift laf ediyoruz. “Geçen gün haberleri izliyorum. ErdoÄŸan dolar 6 deÄŸil, 16 lira olsa bile bize bir ÅŸey olmaz diyor. DoÄŸru, ona bir ÅŸey olmaz, olan bize oluyor. Ä°ÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±r, iÅŸçi ezilir, kahrÄ± biz çekeriz. Ben eve giderken bindiÄŸim kötü arabaya (korsan taksi) bile 4 lira veriyorum. MaaÅŸlarda bir deÄŸiÅŸikllik yok ama her ÅŸeye zam geliyor. Olan bize oluyor. CumhurbaÅŸkanÄ± doÄŸru diyor, ona bir ÅŸey olmaz.”

“OLUKTA YÜZENLER BU HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEK”

Mevlüt, 16 yaÅŸÄ±nda 1 senedir OSTÄ°M'de çalÄ±ÅŸÄ±yor, Abdurrahim’le aynÄ± atölyede. Zaten aynÄ± köylülermiÅŸ hatta akrabalÄ±k bile varmÄ±ÅŸ aralarÄ±nda. “Az çok hayatÄ±mÄ±z aynÄ± Abdurrahim'le.” diyor. Kendisinin de imam olmayÄ± istediÄŸini belirtiyor. “Sinema tiyatro desen hak getire. 1500 liraya çalÄ±ÅŸÄ±yorum, çÄ±raklÄ±k okulunun yaptÄ±ÄŸÄ± sigortadan baÅŸka sigortam yok. Ben Kuran'dan sonra Gizemli Gerçekler'i okumuÅŸtum ama sorsan kapaÄŸÄ±nÄ± bile hatÄ±rlamam ÅŸimdi.” diyor gülerek. “Büyük adeletsizlik” diyor, hayatÄ±nÄ± tanÄ±mlarken. “Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ üzerinden gününü gün eden patronlar, tatilini yapÄ±yor gününü gün ediyor, biz de Ä±rmakta, olukta yüzüyoruz. Ama bu devran dönünce olukta yüzenler bu hayatÄ± deÄŸiÅŸtirecek elbet.” diyor.

OSTÄ°M'in karanlÄ±k, rutubetli, çok baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlÄ±, çok nefessiz atölyelelerinin durumu aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bu durumda. Memleketin yaklaÅŸan kriz ortamÄ±nda faturanÄ±n iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçi halka kesileceÄŸi, kesilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bu dönemlerde iÅŸçilerin de buna karÅŸÄ± bir mücadele içinde olduÄŸunu Cargill iÅŸçilerinden, Flormar iÅŸçilerinden, Mercedes iÅŸçilerinden, TÜPRAÅž iÅŸçilerinden, 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinden görüyoruz. OSTÄ°M'den Sincan'a, Gebze'den Ä°stanbul'a iÅŸçilerin birleÅŸik bir mücadelesini ördüÄŸümüz sürece hayatÄ±n emekçileri daha yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ± günleri deÄŸil, krizin yaratÄ±cÄ±larÄ±nÄ± alaÅŸaÄŸÄ± ettiÄŸi günleri görmek çok uzak deÄŸil.

*Genellikle daÄŸlardaki pÄ±narlarda, çeÅŸmelerde bulunan, aÄŸaçtan vb. yapÄ±lmÄ±ÅŸ, suyun akmasÄ±na yarayan, uzunlamasÄ±na kesit durumunda, üst yanÄ± açÄ±k boru.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 21:10

www.evrensel.net