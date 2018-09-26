Harita okurken zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸ: Oryantiring

Oryantiring hakkÄ±nda 5-6 yÄ±ldÄ±r bu sporla ilgilenen, birÃ§ok turnuvaya katÄ±lan ve birÃ§ok da baÅŸarÄ±sÄ± olan Ã–mrÃ¼m arkadaÅŸÄ±mÄ±zla sohbet ettik.

Merve KARATAÅž

Eren GÜLMÜÅž

Mersin

Belki çoÄŸumuzun önceden adÄ±nÄ± hiç duymadÄ±ÄŸÄ± ya da ilk duyduÄŸunda ismini anlayamadÄ±ÄŸÄ± hatta zaman zaman oryantal dansÄ±n türevi sanÄ±lan bir spor dalÄ± oryantiring. Biz de ilk duyduÄŸumuzda buna benzer tepkiler verdiÄŸimiz oryantiring hakkÄ±nda 5-6 yÄ±ldÄ±r bu sporla ilgilenen, birçok turnuvaya katÄ±lan ve birçok da baÅŸarÄ±sÄ± olan Ä°çel Anadolu Lisesi’nden Ömrüm arkadaÅŸÄ±mÄ±zla keyifli bir sohbet gerçekleÅŸtirdik.

NasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±n bu sporla?

Benim ilkokul öÄŸretmenim bir spor kulübünün baÅŸkanÄ±ydÄ±. Bir gün bu spordan bahsetti ve ilgilenmemi tavsiye etti. Bu ÅŸekilde baÅŸladÄ±m.

Toplumumuzda çok bilinmeyen bir sporla uÄŸraÅŸÄ±yorsun: oryantiring. Bize biraz bahseder misini nedir oryantiring?

Evet haklÄ±sÄ±nÄ±z toplum tarafÄ±ndan çok bilinmeyen bir sporla uÄŸraÅŸÄ±yorum. YaklaÅŸÄ±k 16 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de varolan oryantiringin basit tanÄ±mÄ± “zamana karÅŸÄ± haritayla koÅŸarak hedef bulma sporu” olarak geçer. Birden fazla türü var: koÅŸarak, bisikletle, kayakla ve engelli. Ben koÅŸarak olanÄ± yapÄ±yorum.

YarÄ±ÅŸlar ne ÅŸekilde oluyor?

3 ÅŸekilde oluyor. Ä°lki kÄ±sa mesafe yani bizim deyimimizle sprint. Mesafe diÄŸerlerine göre az ve harita daha basittir. Ä°kincisinde mesafe sprinte göre daha fazla ve haritayÄ± okumak biraz daha zorlaÅŸÄ±yor. Üçüncüsü ise en zoru. Mesafe oldukça uzun ve diÄŸerlerine göre çok daha karmaÅŸÄ±k bir haritaya sahip. HaritayÄ± iyi okumak önemli çünkü bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taktirde boÅŸuna koÅŸmuÅŸ ya da zaman kaybetmiÅŸ oluyorsunuz.

HARÄ°TA OKUMAK DA HIZLI OLMAK DA ÖNEMLÄ°

YarÄ±ÅŸlarda baÅŸarÄ±lÄ± olmak için püf noktalar nelerdir? Harita okumak mÄ± daha önemli hÄ±zlÄ± olmak mÄ±?

Türkçe anlamÄ± “yön bulma” olan bir spor için elbette harita okumak çok önemli çünkü sporun ana özelliÄŸi bu. Harita okuyamazsanÄ±z kaybolma ihtimaliniz var. Ama gereken tek ÅŸey harita okumak deÄŸil sonuç olarak zamana karÅŸÄ± da yarÄ±ÅŸÄ±yorsunuz ve hÄ±zlÄ± olmazsanÄ±z kazanamazsÄ±nÄ±z. Bundan dolayÄ± kondisyon da çok önemli. Ä°kisini dengelemek gerekiyor.

Bu sporun az bilinmesinin sebebi sence nedir? Gençler neden oryantiringi deÄŸil de basketbolu, futbolu tercih ediyor?

Nedeni yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelmesi ve diÄŸer spor dallarÄ± gibi uzun bir geçmiÅŸe dayalÄ± olmamasÄ±. TanÄ±tÄ±mÄ± da çok yapÄ±lmÄ±yor. Bundan kaynaklÄ± birisine bu sporun adÄ±nÄ± ilk defa söylediÄŸimde “Oryantal mi yapÄ±yorsunuz?” gibi cevaplar alÄ±yorduk. Ä°nsanlar zaman içerisinde öÄŸreniyorlar böyle bir spor olduÄŸunu. Futbol ve basketbolun Türkiye'deki geçmiÅŸleri daha uzun, reklamÄ± çok fazla yapÄ±lÄ±yor. Bundan kaynaklÄ± daha çok tercih ediliyorlar. Zamanla , oryantiring yaygÄ±nlaÅŸtÄ±kça ona olan ilginin de artacaÄŸÄ±na eminim.

YarÄ±ÅŸlarda nasÄ±l deneyimler elde ettin, sana neler kattÄ±?

Åžu ana kadar bir sürü derece aldÄ±m ama bunu bireysel yapmadÄ±m. TakÄ±m ruhunun ne demek olduÄŸunu öÄŸreniyorsun. Hem bireysel olarak kendini geliÅŸtiriyor hem de arkadaÅŸlarÄ±nla eÄŸleniyorsun. AyrÄ±ca yarÄ±ÅŸmalar ormanda ya da parklarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için doÄŸayla iç içesin. YarÄ±ÅŸÄ±rken koÅŸmaktan bir nebze yorulduÄŸunda ve etrafa baktÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda ne kadar güzel bir yerde koÅŸtuÄŸunu fark ediyorsun ve bu insanÄ±n bedenini de rahatlatÄ±yor. KoÅŸarken düÅŸünmeyi saÄŸlayan yön bulma ve harita okuma duygunu geliÅŸtiren bu sporu herkese tavsiye ediyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:45

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