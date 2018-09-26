Bir kavram: Sosyalizmde Ã¼cretler

Sosyalizmde Ã¼cretler nasÄ±l olacak? MaaÅŸlar neye gÃ¶re belirlenecek? Doktorla Ã§Ã¶pÃ§Ã¼nÃ¼n maaÅŸÄ± aynÄ± mÄ± olur?

Sosyalizmde ücretler nasÄ±l olacak? MaaÅŸlar neye göre belirlenecek? Doktorla çöpçünün maaÅŸÄ± aynÄ± mÄ± olur? Daha çok çalÄ±ÅŸanÄ±n daha çok maaÅŸ almasÄ± gerekir mi gerekmez mi?

Herhalde, eÅŸitlikçi bir toplumdan bahsedilince, insanlarÄ±n “ne kadar kazandÄ±ÄŸÄ±” da çok geçmeden konunun bir parçasÄ± haline gelir.

Sosyalizmdeki iÅŸ ücreti ile kapitalizmdeki iÅŸ ücreti, temelden farklÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgücü, kapitalist toplumda bir meta iken, sosyalizmde artÄ±k meta olmaz. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸ ücreti de, iÅŸgücüne biçilen fiyat deÄŸildir artÄ±k.

KAPÄ°TALÄ°ST TOPLUMDAKÄ° ÜCRETTEN FARKI

Kapitalizmde iÅŸgücü metasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak verilen ücret, emekçilerin yaÅŸam ihtiyaçlarÄ±nÄ± minimum düzeyde karÅŸÄ±lamasÄ±na bile yetmeyecek kadar az olabilir. Bu toplumda ücretleri de iÅŸveren ile iÅŸçi arasÄ±ndaki mücadelenin seyri, düzeyi belirler. Genellikle de, öteki metalarÄ±n fiyatÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸgücü metasÄ±nÄ±n fiyatÄ± sürekli düÅŸer. Bir önceki sayÄ±mÄ±zÄ±n kuram sayfasÄ±nda yer alan enflasyon kavramÄ± da, iÅŸgücü metasÄ±nÄ±n fiyatÄ±nÄ±n nasÄ±l düÅŸtüÄŸünü anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Sosyalizmde ücretli emek sistemi ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± için, iÅŸgücü ile iÅŸ ücreti arasÄ±ndaki dolaysÄ±z iliÅŸki de ortadan kalkar. Sosyalizmin ekonomik temel yasasÄ±, tüm toplumun sürekli olarak artan maddi ve kültürel gereksinimlerinin azami ölçüde tatmin edilmesini güvence altÄ±na almayÄ± gerektirir. Sosyalist üretim büyüdükçe gerçek ücret de sürekli olarak artar.

Sosyalizmin ekonomik temel yasasÄ±nÄ±n üretimin canlanmasÄ±nÄ±n uyarÄ±lmasÄ± ve emekçilerin artan refah düzeyinin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± öngören talebi, yapÄ±lan iÅŸe göre daÄŸÄ±lÄ±m yasasÄ±yla gerçekleÅŸtirilir. Bu yasaya göre, her emekçinin toplumsal toplam üründen aldÄ±ÄŸÄ± pay, onun yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin niteliÄŸi ve niceliÄŸi tarafÄ±ndan belirlenmektedir.

Sosyalizmde daha çok, daha iyi çalÄ±ÅŸan emekçiler, daha fazla ücret elde ederler. Böylece iÅŸ ücreti, emek üretkenliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda güçlü bir etken olur. Emekçilerin kiÅŸisel maddi çÄ±karlarÄ±yla, sosyalist toplumun çÄ±karlarÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde birleÅŸir.

Ä°Åž ÜCRETÄ°NÄ°N BÄ°ÇÄ°MÄ°

Her ne kadar iÅŸgücü meta olmaktan çÄ±ksa da, sosyalizmde hala meta üretimi devam eder. DeÄŸer yasasÄ± hala vardÄ±r. Bundan dolayÄ± iÅŸ ücreti de para ile ödenir.

Sosyalizmde iÅŸ ücreti, her emekçinin toplumsal toplum ürün parçasÄ± üzerinde iÅŸçilere ve görevlilere, her birinin emeÄŸinin niteliÄŸi ve niceliÄŸiyle uyum içinde, devlet tarafÄ±ndan verilen parayla ifade edilen payÄ±dÄ±r.

Her iÅŸçinin ve görevlinin aldÄ±ÄŸÄ± para ücreti, bireysel iÅŸ ücretini teÅŸkil etmektedir. Sosyalizmde emekçilerin bireysel iÅŸ ücretinin kaynaÄŸÄ±, onlar tarafÄ±ndan yaratÄ±lan ve yapÄ±lan iÅŸe göre daÄŸÄ±tÄ±lan kendisi için üründür, Ancak, sosyalizmde iÅŸçilerin ve görevlilerin yaÅŸam düzeyleri, yalnÄ±zca bireysel para ücreti tarafÄ±ndan belirlenmemektedir. Bireysel iÅŸ ücreti devletin ve toplumsal örgütlerin emekçilerin toplumsal ve kültürel gereksinimlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için toplumsal toplam üründen hizmete sunduklarÄ± büyük para araçlarÄ±yla tamamlanmaktadÄ±r.

KÄ°M DAHA ÇOK PAY ALIR?

Devletin ücret politikasÄ±, ücret ödenmesinde her yönlü bir ayrÄ±m gözetilmesinden yola çÄ±kmaktadÄ±r. Ücretlendirmedeki kalifiye ve kalifiye olmayan emek arasÄ±ndaki, aÄŸÄ±r iÅŸle kolay iÅŸ arasÄ±ndaki farklarÄ± inkar eden eÅŸitlikçilik, sosyalist iktisadi sisteme derinden düÅŸmandÄ±r. Daha yüksek kaliteye sahip emek olarak kalifiye emek, emekçinin belirli eÄŸitimini gerektirmekte ve kalifiye olmayan emeÄŸe göre buna daha yüksek ücret ödenmektedir. Bu ücretlendirme sistemi, emekçiyi kalifikasyonunu yükseltmeye teÅŸvik eder. AynÄ± kalifiye aÅŸamasÄ± içinde aÄŸÄ±r iÅŸe, daha az aÄŸÄ±r olan iÅŸe göre daha fazla ücret ödenmektedir; kapitalizmde ise, kural olarak, özellikle aÄŸÄ±r bedensel iÅŸleri yapan iÅŸçilere daha az ücret ödenmektedir. ÖrneÄŸin, kapitalist ülkelerde çok az ücret alan maden iÅŸçileri, sosyalist toplumda çok yüksek bir ücret almaktadÄ±rlar; ayrÄ±ca buradaki aÄŸÄ±r bedensel çalÄ±ÅŸma, makinelerin kullanÄ±mÄ±yla sürekli olarak kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r.

Önder iktisadi dallarda çalÄ±ÅŸmayÄ± mümkün olduÄŸunca teÅŸvik etme ekonomik zorunluluÄŸuna uygun olarak, maden ocaklarÄ±, kömür ocaklarÄ± petrol sanayii; makine sanayi vb. gibi aÄŸÄ±r sanayi dallarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar için daha yüksek bir ücret tespit edilmektedir. DiÄŸer aynÄ± koÅŸullar altÄ±nda, halk iktisadÄ± için özel öneme sahip bölgelerde ya da uzak ve daha az insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± alanlarda bulunan iÅŸletmeler ve inÅŸaatlardaki iÅŸçiler, mühendisler ve teknikerlere daha fazla ücret ödenmektedir. Yani, iÅŸ ücreti, kalifiye iÅŸgüçlerinin iÅŸletmelere ve toplumsal üretimin dallarÄ±na halk iktisadÄ±nÄ±n planlÄ± geliÅŸme yasasÄ±nÄ±n gerekleriyle uyum içinde planlÄ± olarak daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n ekonomik aygÄ±tÄ±dÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:34

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