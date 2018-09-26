EÄŸitim Ã¼cretsiz mi?

Bu gidiÅŸle parasÄ± olmayan okulun Ã¶nÃ¼nden geÃ§emeyecek.

Ä°zmit’ten liseli gençler

Kocaeli

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±yla beraber hepimizi alÄ±ÅŸveriÅŸ telaÅŸÄ± sardÄ±. Zor da olsa alÄ±ÅŸveriÅŸi tamamladÄ±k. ÖÄŸretmenler bize MEB kitaplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kitap aldÄ±rÄ±yorlar. Bu kitaplarÄ± zorunlu olduÄŸu için ister istemez alÄ±yoruz. Söylenene göre ülkemizde eÄŸitim ücretsiz deÄŸil mi? Önceden 5 lira harçlÄ±kla bir günü idare edebiliyorken ÅŸimdi 10 lira olmadan karnÄ±mÄ±zÄ± doyurma ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bu ayda 300 lira eder. Asgari ücret ile geçinen bir aile için ne kadar büyük bir sayÄ± öyle deÄŸil mi? Ya çocuÄŸu aç kalacak ya da baÅŸka ÅŸeylerden kÄ±sacak. Toplu taÅŸÄ±maya da gelen zamlarla 300 liranÄ±n üstüne bir de yol parasÄ± ekleniyor. Bu gidiÅŸle parasÄ± olmayan okulun önünden geçemeyecek. Peki bu kadar harcanan paraya karÅŸÄ±lÄ±k nitelikli bir eÄŸitim alÄ±yor muyuz? Bunun cevabÄ± da hiç olumlu bir cevap deÄŸil. Bizler parasÄ±z ve nitelikli bir eÄŸitimi hak ediyoruz. Aç kalmadan, kitaplara tonlarca para dökmeden eÄŸitim alabilmek için bir araya gelmeliyiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:23

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