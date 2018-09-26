Banklarda mÄ± yatayÄ±m?

Bu kÄ±ÅŸ mevsiminin Ã¼niversite okuyan Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶zellikle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelmiÅŸler iÃ§in Ã§etin geÃ§eceÄŸi ortadaâ€¦

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden bir öÄŸrenci

Kayseri

Yeni üniversiteyi kazanmÄ±ÅŸ bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z olarak sizlere bu dönemde neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatmak istiyorum. Mutlaka anlatacaklarÄ±m herkesin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±yla aynÄ± olacaktÄ±r. Çünkü sorunlarÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z hep ortak.

BAÅžIMIZI SOKACAK BÄ°R YER BULABÄ°LÄ°RSEK...

Yeni sÄ±nav sistemi ile birlikte zorlu bir dönemi atlatÄ±p, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazandÄ±m. Adana’dan Kayseri’ye, yani bir bakÄ±ma çok farklÄ± bir iklime geldim. Adana’ya gelmiÅŸ veya yaÅŸamÄ±ÅŸlar bilir, kÄ±ÅŸlarÄ± bile hava soÄŸuk olmaz, yazlarÄ± zaten kavurucu sÄ±cak olur. Kayseri’yi kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ± ilk öÄŸrendiÄŸim andan itibaren ufak tefek ÅŸeyler dÄ±ÅŸÄ±nda sadece sert geçen kÄ±ÅŸ yüzünden sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünmüÅŸtüm. Ancak kayÄ±t iÅŸlemleri ile birlikte çok daha baÅŸka sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ± anladÄ±m. BunlarÄ±n yanÄ±nda soÄŸuk, hiçbir ÅŸey olacakmÄ±ÅŸ onu anladÄ±m. BaÅŸÄ±mÄ±zÄ± sokacak bir yer bulabilirsek...

Ben çiftçi çocuÄŸuyum. YazlarÄ± günümüzün tamamÄ± tarlada geçer. Öyle rahat yatacak yerlerde aramayÄ±z ama baÅŸÄ±mÄ±zÄ± sokacaÄŸÄ±mÄ±z bir yere de ihtiyacÄ±mÄ±z var. ÖÄŸrendiÄŸime göre de KYK yurdunda yedekteymiÅŸim ve çÄ±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da düÅŸükmüÅŸ. Yurt çÄ±kmayÄ±nca hiç bilmediÄŸin bir ÅŸehirde kalacaÄŸÄ±n yeri ayarlamak çok güç oluyor. ArkadaÅŸlar söyledi; bazÄ± yurt müdürleri, yedekte olan öÄŸrenciler için “Kendinize yumuÅŸak park bulun, orada yatarsÄ±nÄ±z.” demiÅŸ. Yetkililerin çözüm önerisi olarak üniversite öÄŸrencilerini bunu sunmasÄ± trajikomik.

BU KIÅž ÇETÄ°N GEÇECEK

Ülkenin ekonomik gidiÅŸatÄ±nÄ±n da etkisiyle özel yurtlar ateÅŸ pahasÄ± olmuÅŸ, KYK yurtlarÄ±nÄ±n en az dört katÄ± para istiyorlar. Bir çoÄŸunda üç öÄŸün yemek yok. Yol parasÄ±, okulda hocalarÄ±n istediÄŸi kitaplarÄ±n ücretleri, harç parasÄ± derken daha ilk haftadan, bu kÄ±ÅŸ mevsiminin üniversite okuyan öÄŸrenciler, özellikle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelmiÅŸler için çetin geçeceÄŸi ortada…

YÄ±llardÄ±r iktidarda olanlar, üniversite öÄŸrencilerinin barÄ±nma sorununu hâlâ çözememekle birlikte bir de yetkililer aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile dalga geçer olmuÅŸ. Seçim dönemlerinde bilboardlarda “Ä°stediÄŸim üniversitede okuyorum, istediÄŸim devlet yurdunda kalÄ±yorum.” reklamlarÄ±nÄ± hepimiz görmüÅŸüzdür ve gerçeklikten uzak olduÄŸunu da ÅŸu an görmekteyiz. Çetin geçecek kÄ±ÅŸ içinde ateÅŸi yakmak biz öÄŸrencilerin kendi elinde. Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gelecek yÄ±llarda yaÅŸamamak için, bizden sonra gelecek arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸamamasÄ± için; soÄŸuÄŸun, ayazÄ±n içinde hep birlikte ateÅŸi yakalÄ±m…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:39

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