Defter kuyruÄŸu

MeÄŸer tÃ¼m Ã¶ÄŸrenciler Åžok'un Ã¶nÃ¼nde 3 liraya defter bulmak iÃ§in ilk derse gelmemiÅŸler.

Ä°zmir'den liseli bir öÄŸrenci

Ä°zmir

ZamanÄ±n gerçeklerinden kopuk yaÅŸamak her geçen gün imkansÄ±zlaÅŸÄ±yor . Ä°çinde bulunduÄŸumuz ekonomik krizler bitmek bilmiyor .Bir öÄŸrencinin sesinin gerekliliÄŸi için yazÄ±yorum, sermayenin yarattÄ±ÄŸÄ± bu çÄ±kmazdan yine sermayenin imkanlarÄ±nÄ± kendine kâr sayan bir genç için yazÄ±yorum. Her ÅŸeyin ucuzuna, azÄ±na , kötüsüne tâbi tutulan bir nesil geliyor aslÄ±nda. Ä°stediÄŸimiz kalemi bile alamÄ±yoruz çünkü istediÄŸimiz kalemi alÄ±rsak istediÄŸimiz defteri alamayÄ±z.

Bir perÅŸembe günü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bir hikaye var paylaÅŸmak istediÄŸim. Herhalde öÄŸrenciliÄŸime dair en çok yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±m günün hikâyesi. Sabah saat 9’da dersimiz baÅŸlÄ±yor, o gün zilin çalmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k olarak 5 dakika vardÄ± ama sÄ±nÄ±f bomboÅŸtu. Neredeyse kimse gelmeyince arkadaÅŸlarÄ± aradÄ±m; meÄŸerse büyük market zincirlerine perÅŸembe günleri yeni ürünler geliyormuÅŸ. Tüm öÄŸrenciler Åžok'un önünde 3 liraya defter bulmak için ilk derse gelmemiÅŸler.

KÄ±rtasiyeler artÄ±k girilmeyecek kadar pahalÄ±. Ä°nsanlar çareyi Åžok'larda /Bim'lerde arÄ±yor. Türk lirasÄ± deÄŸer kaybÄ± yaÅŸayÄ±nca tüm ürünlere zam geldi ve devlet yerel esnafÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± neredeyse durduruyor çünkü tüm kÄ±rtasiye ürünlerine ikinci defa zaman yapÄ±ldÄ± ve her geçen gün fiyatlarÄ± artÄ±yor. Bu durum en çok biz öÄŸrencileri etkiliyor.

ÖÄŸrenciler ekonomik açÄ±dan zayÄ±f bir kesimdir, her öÄŸrenci eÄŸitim fÄ±rsatlarÄ±nÄ±n en iyisinden yararlanmalÄ±dÄ±r. Ä°yi bir gelecek için kitaplar pahalÄ± olmamalÄ± ve bir neslin parlamasÄ± için tasarruf en son eÄŸitimde baÅŸlatÄ±lmalÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:19

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