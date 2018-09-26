Mevsimlik Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi

Okul vakti hem okuyup hem Ã§alÄ±ÅŸmak yetmiyormuÅŸ gibi bir de yazÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yoruz. Okumaya mÄ± yoksa gurbete Ã§alÄ±ÅŸmaya mÄ± geldik belli deÄŸil.

Pirhak DUNLAYICI

Anadolu Üniversitesi

EskiÅŸehir



EÄŸer öÄŸrenciyseniz ve Ä°zmir turizm sektöründe çalÄ±ÅŸmaya gidiyorsanÄ±z vay halinize. Ä°ÅŸe baÅŸlarken size belirli evraklar imzalatÄ±yorlar. BunlarÄ±n içerisinde paranÄ±zÄ± eksiksiz aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dair belgeler, baÅŸÄ±nÄ±za bir ÅŸey geldiÄŸinde sorumluluÄŸun sizde olduÄŸuna dair belgeler ve birçok çirkin ÅŸey mevcut. Tabii imzalamanÄ±z gereken belgeleri okuyorsanÄ±z sizi “Acele et” diye uyarÄ±yorlar. Tabii ki bu belgeler normal ÅŸartlarda hukuksal olarak geçersiz, fakat iÅŸçi haklarÄ±nÄ± yok saymak için bu duruma göz yumuyorlar, ki zaten bu durum Türkiye’nin birçok yerinde mevcut. Belgeleri okurken size bakÄ±ÅŸlarÄ±yla ve sözleriyle yeterince baskÄ± yapÄ±yorlar zaten.

HAÅžERELER EN YAKIN ARKADAÅžIMIZ

DüÅŸünsenize ben 2 aylÄ±k bir çalÄ±ÅŸmadan sonra bu ÅŸikayetleri size bildiriyorum, peki ya sürekli çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin durumu daha vahim, bu koÅŸullara bir dur deme vakti gelmedi mi? Size çok güzel kalacak yer veriyorlar içerisinde yok yok! Hamam böcekleri, yÄ±lanlar, örümcekler, sivri sinekleri söylememe gerek yok zaten, bayaÄŸÄ± içli dÄ±ÅŸlÄ± oluyorsunuz. Bozuk duÅŸ kabinleri, hiç temizlenmeyen tuvaletler, 10-12 kiÅŸilik ahÄ±r benzeri odalar... Tabii size yemek de veriyorlar, yemekhanede de sinekler en yakÄ±n yemek arkadaÅŸÄ±nÄ±z oluyor. Nice iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±m bu koÅŸullardan dolayÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hastalanmalarÄ±nÄ±n gerekçesi ise yÄ±kanmamalarÄ± olarak bize iletildi.

ÇALIÅžMAK ZORUNDAYIZ

Peki bir öÄŸrenci bu koÅŸullarda neden çalÄ±ÅŸÄ±r? AsÄ±l soru sanÄ±rsam bu. Bunun birçok nedeni var ama en önemli nedeni verilen burs miktarÄ±. Galiba burs verilirken biz biraz para verelim, aileleri de yollar herhalde diye düÅŸünmüÅŸler. Fakat asgari ücreti veya emekli maaÅŸÄ±nÄ± pek göz önünde bulundurmamÄ±ÅŸlar. Sonuç olarak biz öÄŸrencilere bu kötü koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaktan baÅŸka bir seçenek kalmÄ±yor.

Okul vakti hem okuyup hem çalÄ±ÅŸmak yetmiyormuÅŸ gibi bir de yazÄ±n çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yoruz. Okumaya mÄ± yoksa gurbete çalÄ±ÅŸmaya mÄ± geldik belli deÄŸil.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:07

www.evrensel.net