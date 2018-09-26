558 milyon yÄ±l Ã¶nce de hayvanlar buradaydÄ±

Bu keÅŸif ile birlikte o zamana kadar bir mantara ait olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len fosilin aslÄ±nda bulunan ilk hayvana ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve denizaÅŸÄ±rÄ± ülkelerden gelen bilim adamlarÄ±, ÅŸu ana kadar ulaÅŸÄ±lan jeolojik kayÄ±tlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ile birlikte 558 milyon yÄ±l önce Dünya'da yaÅŸamÄ±ÅŸ olan en eski hayvanÄ± eski bir fosildeki yaÄŸ moleküllerini keÅŸfi ile açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±lar.

1.4 metre uzunluÄŸa sahip ve vücudu boyunca uzanan kaburga benzeri bölümlerle oval bir vücut yapÄ±sÄ±na sahip olan “Dickinsonia” adlÄ± bu tuhaf hayvan, modern hayvan yaÅŸamÄ±nda “Kambriyen patlamasÄ±” olarak adlandÄ±rÄ±lan çaÄŸdan 20 milyon yÄ±l önce Dünya'da yaÅŸayan Ediakara FaunasÄ±'nÄ±n bir parçasÄ±ydÄ±. Avustralya Ulusal Üniversitesi Doktora öÄŸrencisi Ilya Bobrovskiy, Rusya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Beyaz Deniz'in yakÄ±nÄ±nda uzak bir bölgede iyi korunmuÅŸ bir Dickinsonia fosilini, dokularda hala hayvan yaÅŸamÄ±nÄ±n ayÄ±rt edici özelliÄŸi olan bir tür yaÄŸ olan kolesterol molekülleri içerdiÄŸini keÅŸfetti. Bu keÅŸif ile birlikte o zamana kadar bir mantara ait olabileceÄŸi düÅŸünülen fosilin aslÄ±nda bulunan ilk hayvana ait olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu.

SIKIÅžMIÅžLIK AÅžILDI

Doçent Jochen Brocks bulunan fosil yaÄŸ moleküllerinin araÅŸtÄ±rmanÄ±n en önemli noktalarÄ±ndan birini oluÅŸturduÄŸunu ve keÅŸifle birlikte hayvanlarÄ±n 558 milyon yÄ±l önce- düÅŸünülenden milyonlarca yÄ±l daha önce- oldukça büyük ve geniÅŸ boyutlu bir yaÅŸam sürdürdüÄŸünü kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bilim insanlarÄ± 75 yÄ±ldan uzunca bir süredir Ediakara FaunasÄ±’nÄ±n üyelerini ve onlarÄ±n gizemlerini inceliyorlar. Çünkü Dickinsonia 540 milyon yÄ±l önce Kmabriyen patlamasÄ± ile ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ hayvanlar ile ondan önce dünyada egemen konumda bulunan bakteriler devri arasÄ±nda önemli yerde duran ve içerdiÄŸi moleküller ile duruma açÄ±klÄ±k getirebilecek bir canlÄ±ydÄ±.

Avustralya'daki Ediacara Tepeleri gibi bu tarz fosilleri içeren pek çok kaya, çok fazla Ä±sÄ±ya, çok fazla baskÄ±ya ve hava deÄŸiÅŸimine maruz kalarak yÄ±pranmÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum paleontologlarÄ±n uzun yÄ±llar boyunca üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kayalardÄ± ve maruz kalÄ±nan hasar ile birlikte bu kayalarda bulunan fosiller Dickinsonia’nÄ±n gerçek kimliÄŸini bulmak için yararlÄ± olmadÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Rusya'daki eski kayalarda bulunan korunmuÅŸ ve analiz edilebilecek durumdaki Dickinsonia fosili paleontologlarÄ±n takÄ±ldÄ±klarÄ± noktaya bir çözüm getirdi ve böylelikle yÄ±llardÄ±r analiz edilemeyen moleküller analiz edilebildi.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180920160954.htm

Kitap Önerisi

Albert Einstein’Ä±n 67 yaÅŸÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± Autobiographisches’i [YaÅŸamÄ±mdan Notlar] tüm eserleri içinde otobiyografiye en yakÄ±n olanÄ±. Yine de bu kitapta Einstein’Ä±n özel hayatÄ±yla ilgili bilgilere ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ümit eden okurlar hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirler, çünkü YaÅŸamÄ±mdan Notlar’da fizikçinin ne aÅŸk hayatÄ± ne de diÄŸer insanlarla iliÅŸkisine dair bilgiler bulacaklar. Bu durum aslÄ±nda Einstein’Ä±n zihnini insanlar ya da onlarÄ±n iliÅŸkilerinden çok, evrensel sorunlarÄ±n meÅŸgul ettiÄŸinin bir göstergesi. Einstein “özel hayatÄ±ndan” bahsederken zihninde neler geçtiÄŸini göz önüne seriyor. Ä°çinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evren hakkÄ±nda, doÄŸa yasalarÄ± hakkÄ±nda, felsefe hakkÄ±nda düÅŸündükleri Einstein’a göre onun otobiyografisi. Bu kitap bir anlamda entelektüel bir özyaÅŸam öyküsü. GelmiÅŸ geçmiÅŸ en ünlü bilim insanÄ±nÄ±n, rock yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan bile daha çok hayranÄ± olan dâhinin gerçeklik, doÄŸa, TanrÄ± ve fizik hakkÄ±ndaki düÅŸünce yaÅŸamÄ±nÄ±n öyküsüdür bu eser. Einstein, “ölüm sonrasÄ± yazÄ±” olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ± kendi sözleriyle ÅŸöyle tanÄ±tÄ±r:

“Bu bir ölüm sonrasÄ± yazÄ± mÄ±?” diye sorabilir ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ okurlar. CevabÄ±m: aslÄ±nda evet. Benim türümde bir insanÄ±n varoluÅŸunda asÄ±l olan ne yaptÄ±ÄŸÄ± veya hangi acÄ±larÄ± çektiÄŸi deÄŸil, ne düÅŸündüÄŸü ve nasÄ±l düÅŸündüÄŸüdür.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:53

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