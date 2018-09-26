Ã–ÄŸrencilerin tasarruflarla imtihanÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™deki geliÅŸmelere bakÄ±nca krizin ve ekonomik daralmanÄ±n faturasÄ±nÄ±n emekÃ§ilere, onun genÃ§liÄŸine yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸini gÃ¶rebiliriz.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Bu haftalar üniversitelerin açÄ±lÄ±ÅŸ tarihlerine denk geliyor. Yeni kazananlar için ÅŸehri tanÄ±ma, yurt kayÄ±tlarÄ±, oryantasyon haftalarÄ±, ÖTK seçimleri, kulüp kayÄ±tlarÄ±, tanÄ±ÅŸma buluÅŸmalarÄ±, ders ekleme-çÄ±karma vs. bu haftalarda gündem olacak. Elbette öÄŸrencilerin gündemi sadece akademide olan bitenlerle ilgili deÄŸil. Zira öÄŸrenciler açÄ±sÄ±ndan sadece bunlarla ilgilenmek de yetmiyor. EÄŸitim sisteminin her sene birçok sorunla açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yetmiyormuÅŸ gibi, bu senenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda da öÄŸrenciler akademik takvimlerini ve üniversite yaÅŸamÄ±nÄ± bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacak. Neden mi? Memleketçe tasarrufa gittik de ondan! Åžimdi gelelim o zaman asÄ±l soruya. Tasarrufla üniversitelerin ne alakasÄ± var? Tasarruflar karÅŸÄ±sÄ±nda ne diyeceÄŸiz?

DARALMANIN ÖNCESÄ° VE SONRASI

Son aylarda çok derinlerden bir süreç içinden geçiyoruz. Ekonomik olarak daralma sürecine girdiÄŸimiz, yerli ve milli paramÄ±z olan TL’nin aÅŸÄ±rÄ± deÄŸer kaybÄ± gözlerden kaçacak cinsten deÄŸil. Tohumdan metale, kâÄŸÄ±ttan petrole dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ülkede yaÅŸamanÄ±n gerçeklerini son aylarda daha iyi hissediyoruz. Öyle ki 500 milyar dolara yakÄ±n dÄ±ÅŸ borç, dolarÄ±n hÄ±zlÄ± yükseliÅŸi böylesine dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ülkede iÄŸneden ipliÄŸe zamlarÄ± da beraberinde getirdi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süreç açÄ±sÄ±ndan bu günleri “buz daÄŸÄ±nÄ±n görünen kÄ±smÄ±” olarak tarif edebiliriz. Pek çok ekonomist ÅŸu sÄ±ralar yaÅŸananlarÄ± “krizin göstergeleri” olarak nitelendiriyor. Göstergeler böyleyse kendisi nasÄ±ldÄ±r tahmin etmek zor deÄŸil.

Ancak dünyada egemen sistemin, yani kapitalizmin olageldiÄŸi birkaç yüzyÄ±ldÄ±r insanlÄ±k tarihi de krizlere yabancÄ± deÄŸil. Onun için uzun uzun tahlillere girmeden ÅŸunu söyleyerek bu kÄ±smÄ± geçelim: Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yolu olarak –krizi yaratan koÅŸullarÄ±n kapitalizmde var olduÄŸunu gerçeÄŸini atlamadan- iki seçeneÄŸi dile getirebiliriz. Bu seçenekler faturanÄ±n kime/kimlere çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ile doÄŸrudan alakalÄ±. Bugün Türkiye’de hükümet henüz tam anlamÄ±yla hissedilmeyen krizi dahi kimlere fatura edeceÄŸine çoktan karar vermiÅŸ olacak ki önlemlerini de patronlarÄ±, bürokratlarÄ± ihya edecek, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ve halkÄ±n genelini dar boÄŸazÄ±n içine atacak ÅŸekilde alÄ±yor. Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± da bu iki sÄ±nÄ±ftan hangisinin programÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± görebiliriz. Öyle ki, Maliye ve Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Yeni Ekonomik Program ve öncesinde uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar, önlemler ile tasarrufa gidileceÄŸini dile getirmiÅŸ, tüm bakanlÄ±k ve kurumlardan bu yönde adÄ±mlar atmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Kamu kaynaklarÄ± ve belediyelerden % 30, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± harcamalarÄ±ndan % 18 tasarruf, günümüzün en yakÄ±cÄ± kemer sÄ±kma uygulamalarÄ±ndan oldu. BunlarÄ±n sonucunda emekçiler, aileler birçok zaruri ihtiyacÄ±nÄ± hem zamlar hem de tasarruflar sonucunda ya karÅŸÄ±layamaz hale geldi ya da bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak gördü.

HER ÅžEYE ZAM, HER YERE ZAM

Åžimdi gelelim üniversite öÄŸrencilerinin baÅŸÄ±na gelenlere. YukarÄ±da çerçevesini çizmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± 7’den 70’e tüm halk kesimlerini etkiliyor. Üniversiteler de henüz açÄ±lmadan bile zamlarÄ±n ve tasarruf önlemlerinin hayata geçirildiÄŸi yerler oldu. KYK yurtlarÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin önceki senelere göre daha ileri tarihlere alÄ±nmasÄ± (ilk önce 24 Eylül olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸ, daha sonra öÄŸrencilerin tepkisiyle 17 Eylül’e çekilmiÅŸti), yemekhane zamlarÄ±, barÄ±nma giderlerindeki fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±, ulaÅŸÄ±m zamlarÄ±, kÄ±rtasiye masraflarÄ±na gelen zamlar bir çÄ±rpÄ±da akla gelen tasarruf ve zam örneklerinden.

ALIM GÜCÜ DÜÅžTÜ

BunlarÄ±n yanÄ±na bir not ekleyerek devam edelim. Geçen sene eylül ayÄ±nda öÄŸrenci burs ve kredileri 121 Dolara denk gelirken bu sene eylül ayÄ±nda 77 Dolara denk geliyor. Önceki paragrafta temel tüketim maddelerinin dolara ve dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±ÄŸÄ±na dair kÄ±sa bir vurgu yapmÄ±ÅŸtÄ±k. 77 Dolarda öÄŸrencilerinin alÄ±m gücündeki düÅŸüÅŸe iÅŸaret ediyor. Åžimdi gelen zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda öÄŸrencilerin refah ve yaÅŸam düzeyinin geriye gideceÄŸini açÄ±kça söyleyebiliriz. Bunlara bir de MEB’in geçtiÄŸimiz günlerde Yüksek Lisans öÄŸrencilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±kladÄ±klarÄ± da eklenince öÄŸrencileri kara kara düÅŸündüren bir tablo çÄ±kÄ±yor ortaya. MEB’in açÄ±klamasÄ±nÄ±n özeti ÅŸuydu: Tasarruflar ve dÄ±ÅŸ politikadaki geliÅŸmeler gerekçesiyle öÄŸrenciler artÄ±k ABD’ye eÄŸitim almaya gönderilmeyecek!

KEMER SIKMAYA HAYIR!

Soruyu ÅŸöyle sorarak devam edelim o zaman, krizin faturasÄ±nÄ± kimler ödemeli, tasarruf ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±na karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele etmeli? Türkiye’deki geliÅŸmeler ve ortaya çÄ±kan tabloya bakÄ±nca krizin ve ekonomik daralmanÄ±n faturasÄ±nÄ±n emekçilere, onun gençliÄŸine yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸini görerek bu soruyu cevaplamaya baÅŸlayalÄ±m. Zira üniversitelerdeki bu durum, eÄŸitimdeki tasarruf, fabrikalarda baÅŸlayan iÅŸten çÄ±karmalar, kesilen sosyal yardÄ±mlar en yakÄ±cÄ± örneklerden. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin, Flormar iÅŸçilerinin eylemleri ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler ise hükümetin, patronlarÄ±n çÄ±karlarÄ± için gözünü kararttÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anlamamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ä°POTEK ALTINA ALINAN BÄ°ZÄ°M GELECEÄžÄ°MÄ°Z

Bugün öÄŸrenciler de tasarruflara karÅŸÄ± mücadeleyi gündemine almadÄ±ÄŸÄ± takdirde gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ± ve daha karanlÄ±k bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± görerek tüm kesimleri kapsayacak talepler ile hareket etmeli. Zira TÜPRAÅž iÅŸçileri ve Mercedes iÅŸçileri geçtiÄŸimiz haftalarda patronun kemer sÄ±kma hamlelerine karÅŸÄ± tüm fabrika olarak ortak hareket etmiÅŸ ve patrona geri adÄ±m attÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bugün öÄŸrenci gençlik, tasarruf denilerek yapÄ±lmak istenenin aynÄ± zamanda gençliÄŸin geleceÄŸinin ipotek altÄ±na alÄ±nmasÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeli. Buna karÅŸÄ± mücadele etmekten baÅŸka bir yolun olmadÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸini ise hiç vakit kaybetmeden amfilerden baÅŸlayarak tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlamalÄ± ve mücadele yollarÄ±nÄ± aramaya koyulmalÄ±dÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:43

www.evrensel.net