Montenegroâ€™ya bakÄ±p halimizi gÃ¶rmek

YÃ¼z binlerce gencin bir ÅŸekilde etkileÅŸime geÃ§tiÄŸiÂ Montenegroâ€™dan burs gÃ¶nderisinin, acÄ± fakat bir o kadar da gerÃ§ek olan kÄ±smÄ±na hep birlikte bakalÄ±m

Görkem DALSÜREN

AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi

“Türkiye’de ekonomik bir kriz mriz yok, bunlarÄ±n hepsi manipülasyondur.” diyor CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ama ülkede yaÅŸanan ekonomik daralmanÄ±n yansÄ±malarÄ± her geçen gün yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n farklÄ± alanlarÄ±nda daha belirgin bir hale geliyor. Bunun üzerine bir de ülkedeki tek adam rejiminden esen politik atmosfer eklenince, “NasÄ±l bir geleceÄŸim olacak?” sorusu, gittikçe popüler bir kaygÄ± ve gelecek sorgulamasÄ±na dönüÅŸüyor.

Toplumda yaÅŸanan ekonomik daralmanÄ±n en çok etkilediÄŸi kesimlerden birini de üniversite öÄŸrencileri oluÅŸturuyor. Üniversitelerin yeni döneme baÅŸlamasÄ±yla birlikte üniversite öÄŸrencileri açÄ±sÄ±ndan sorunlarÄ±n daha görünür bir hale geldi. UlaÅŸÄ±mdan, doÄŸalgaza, elektrikten, suya, ev ve özel yurtlara, okuldaki yemekhane ücretlerine gelen fahiÅŸ zamlardan sonra üniversite okumak çoÄŸu emekçi ailelerinin çocuklarÄ± için bir lüks haline gelmiÅŸ durumda.

'MONTENEGRO’DAN BURS VERÄ°YORUZ'

Tablo böyle olunca, geçtiÄŸimiz hafta Ä°nstagram ve Twitter’da popüler olan bir paylaÅŸÄ±m hepimize denk gelmiÅŸtir. Montenegro’dan iki gezgin genç arkadaÅŸÄ±mÄ±z, Türkiye’de öÄŸrenim gören bir kiÅŸiye çekiliÅŸ ile 1200 TL burs vereceklerini açÄ±kladÄ±ktan sonra çekiliÅŸin ÅŸartlarÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor. 2 genç arkadaÅŸÄ±n instagram hesaplarÄ±nÄ± takip etmek ve gönderiyi paylaÅŸmak. KÄ±sa bir süre sonra gönderi yüz binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lÄ±yor. ÇekiliÅŸi yapan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n takipçi sayÄ±sÄ± bu gönderiden önce 4 bin civarÄ±ndayken, gönderiden sonra (bu yazÄ± yazÄ±lÄ±rken) 400 bin rakamÄ±na yükselmiÅŸti. Daha sonra da bu gönderi ile ilgili sosyal medyada yapÄ±lan espriler hepimizi epey güldürmüÅŸtü. Åžimdi ise yüz binlerce gencin bir ÅŸekilde etkileÅŸime geçtiÄŸi Montenegro’dan burs gönderisinin, acÄ± fakat bir o kadar da gerçek olan kÄ±smÄ±na hep birlikte bakalÄ±m.

670 BÄ°N KAYIT DIÅžI ÇALIÅžAN ÖÄžRENCÄ°

400 binin üzerinde gencin ilgi gösterdiÄŸi Montenegro gönderisi, “Kriz mriz yok, manipülasyon” sözlerine yanÄ±t niteliÄŸi taÅŸÄ±yor bir yanÄ±yla. Åžöyle ki Türkiye’de hem üniversite okuyup hem de yarÄ± veya tam zamanlÄ± olarak kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan 670 bin üniversite öÄŸrencisi var. Hem çalÄ±ÅŸmak hem de öÄŸrenim hayatÄ±na devam etmek durumda kalanlar için daha uygun olan üniversitelerin ikinci öÄŸretim programlarÄ±na kayÄ±t sayÄ±sÄ± son 4 yÄ±la oranla %51 artarak 730 bin civarÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. KÄ±sacasÄ± her 4 üniversiteli gençten biri eÄŸitim hayatÄ±na devam edebilmek için ucuz iÅŸ gücü olarak, güvencesiz bir koÅŸulda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yor.

Tabi ki sadece üniversite okumak deÄŸil, mezun olduktan sonra iÅŸ bulabilmek de büyük bir sorun ülkede. Öyle ki TÜÄ°K’in geçtiÄŸimiz hafta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± Türkiye’de gençlerin %20.6’sÄ±nÄ±n, yani her 5 gençten 1’nin iÅŸsiz olduÄŸu gerçeÄŸini gösteriyor. Üniversite mezunu iÅŸsiz sayÄ±sÄ± ise 946 bin sayÄ±sÄ±yla 55 ilin nüfusunu geçiyor. KYK’den kredi alÄ±p geri ödeyemeyen 947 bin 173 genç ise mezun olduktan sonra on binlerce TL’lik bir borcu kucaÄŸÄ±nda buluyor. Hâl böyle olunca Montenegro bursu, ErdoÄŸan-AKP iktidarÄ±nÄ±n sadece “parasÄ± olabilenin yararlanabileceÄŸi” eÄŸitim modeli gerçekliÄŸinin arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ milyonlarca genç tablosu ortaya çÄ±kÄ±yor.

MAKARNALI SOFRALAR BÄ°RLEÅžÄ°N!

Ejder meyveli smoothie ve aloaveralÄ± sofradan, makarna-kolalÄ± sofralara tasarruf çaÄŸrÄ±sÄ± yapanlarÄ±n Türkiye gençliÄŸine, iÅŸsizlik ve geleceksizlik dÄ±ÅŸÄ±nda verebileceÄŸi bir ÅŸeyin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. BundandÄ±r ki bütün iktidar sözcüleri gelecek kaygÄ±larÄ±na yanÄ±t arayan gençlere sürekli olarak ileriyi iÅŸaret etmekte, 2023-2053-2071 üzerinden gençlerin taleplerini ötelemenin bir dayanaÄŸÄ± haline getiriyor.

Bugün açÄ±sÄ±ndan Montenegro gönderisi ile iktidarÄ±n eÄŸitim sisteminin arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan bizler için tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolu demokratik, bilimsel ve özerk bir üniversite ile parasÄ±z eÄŸitim talepleri etrafÄ±nda bir araya gelerek mücadele etmekten geçiyor. Makarna-kolalÄ± sofralarÄ±n, aloeveralÄ± sofralardan alacaÄŸÄ± bir gelecek var ve biz bu gelecek için örgütlü bir biçimde mücadele ettiÄŸimiz ölçüde o geleceÄŸi alacaÄŸÄ±z.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:38

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