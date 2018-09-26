Liselilerin boÅŸ laflara karnÄ± tok

Ã‡evremde maddi durumu yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±ndan tek baÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olan arkadaÅŸlarÄ±m da var. Yani aynÄ± sÄ±nava farklÄ± koÅŸullarda hazÄ±rlanÄ±yoruz.

Berfin TORAL

AydÄ±n Lisesi

ArtÄ±k 12. sÄ±nÄ±f olmuÅŸ, eÄŸitim hayatÄ±mÄ±n en zorlu dönemine girmiÅŸ bulunuyorum. Okulda aldÄ±ÄŸÄ±m eÄŸitimin yetersizliÄŸinden dolayÄ± bir dershaneye kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±m. Çevremde benim gibi destek alanlarla beraber maddi durumu yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±ndan tek baÅŸÄ±na çalÄ±ÅŸmak zorunda olan arkadaÅŸlarÄ±m da var. Yani aynÄ± sÄ±nava farklÄ± koÅŸullarda hazÄ±rlanÄ±yoruz. Burada ciddi bir adaletsizlik olduÄŸu kesin. Devlet ise bu adaletsizliÄŸe göz yumduÄŸu yetmiyormuÅŸ gibi bir de eÄŸitimi pahalÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, bütçeden kÄ±sÄ±p aileleri daha da büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lara sürüklüyor. Art arda gelen bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Milli EÄŸitim BakanÄ±, "EÄŸitimde kÄ±yameti koparacaÄŸÄ±z" gibi açÄ±klamalar yapÄ±yor. Sürekli yamalanmÄ±ÅŸ, her yamasÄ±nda ayrÄ± sökükler oluÅŸmuÅŸ eÄŸitim sistemimizde köklü bir deÄŸiÅŸiklik yapmayÄ±p, eÄŸitimi ticarileÅŸtirip, kendi zararlarÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± öÄŸrencilere kesip, bir defter kitap almamÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±ran sistemin yöneticileri, algÄ± yaratmak için altÄ± boÅŸ laflar ediyor. Böyle boÅŸ laflarla bizi oyalamaya çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bÄ±ktÄ±k, usandÄ±k artÄ±k. Bizler artÄ±k eÅŸit ÅŸartlarda, adaletli, kaliteli ve yeteneklerimize göre eÄŸitim almak, geleceÄŸimizi baÅŸkalarÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ± için göz ardÄ± edilmemesini istiyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:31

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