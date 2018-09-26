Bu yazı bir hayli israf içerir

Midemizden tasarruf ediyoruz zaten. “Asıl siz saraylarınızdan, gemiciklerinizden ya da yatlarınızdan, uçaklarınızdan tasarruf edin” dememiz gerekir.

Mazlum AYÇİÇEK

Antep

Ne kadar da çok kazanıp çok tüketiyoruz.

Çok fazla israf ediyoruz. Sabah 6.30’da, çalışacağımız inşaata ya da tadilat yapılacak eve gitmek için otobüse binerek, ilk israfımızı yapıyoruz. (2 buçuk lira)

Kahvaltı yapsak israf olur mu acaba? Düşünüyoruz...

Yaptık diyelim, bir simit yedik, doyar mıyız acaba? İnşaatçıyız sonuçta. Neyse ki doyuyoruz. (1 buçuk lira)

Sanırım israf ediyoruz…

Aç kalmamak için tasarruf ediyoruz.

İş elbisemi giyip çalışmaya koyuluyorum sonunda.

Duvar boyam için banyodaki musluktan suyumu alırken su faturası geliyor aklıma.

“Neyse” deyip boyayı incelttikten sonra odanın tavanından boyama işlemine başlıyoruz.

Birden gözüm avizenin rengârenk ampullerine takılıyor, aklıma ödemede güçlük çekeceğimiz elektrik faturası geliyor.

Ardından kaloriferlere takılıyor bu kez. Doğal gaz!

Bu kış onu da israf etmemek lazım diye geçiriyorum içimden.

Bir hayli israf ediyorum zamanımı. Eve gidince 8 saat uyumak. Uyuyabilmek israf mıdır acaba?

Öğle molasına giriyoruz. Yemek yemek de israfa giriyor mu acaba?

“Hadi o kadar da değil.” deyip yemeye koyuluyoruz bu sefer. “Ne yaptı usta?” diye soruyorum kasiyere

Kasiyer, “10 lira usta.” diyor.

Hadi bakalım, gitti mi bir onluk daha...

Zaten sigortamdan başladım tasarruf etmeye. Yani ne önemi var değil mi? Sigortam ha olmuş ha olmamış. “Belki sağlık sorunlarımı gideremiyorum ama olsun en azından aç kalmaktan, geçinememekten iyidir.” diye düşünüyorum.

Bu sayede yevmiyem 80 lira, yani çok para.

KRİZ MRİZ YOK!

Evet, işin esprisi bir yana; ülkenin başındakilerden son zamanlarda “Ülkemizde Kriz mriz yok” diye açıklamaların geldiğini duyuyorum.

Daha önce de “ABD’nin ekonomimize saldırısı”, “Aynı gemideyiz” gibi açıklamalar gelmişti, sarayın konferans salonlarından.

Sarayın içinde kriz ne arar kardeşim!

Geleceğimizden tasarruf bizim, torunlarınızın torunlarına yetecek servet sizin olsun öyle mi?

Midemizden tasarruf ediyoruz zaten. “Asıl siz saraylarınızdan, gemiciklerinizden ya da yatlarınızdan, uçaklarınızdan tasarruf edin” dememiz gerekir.

Biz eşek miyiz?

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 18:20

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