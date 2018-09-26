Zamlarla okul arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸrenciler

Asgari Ã¼cretle geÃ§inen bir ailenin bin iki yÃ¼z lira gibi bir rakamÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± neredeyse imkansÄ±z ve buna Ã§Ã¶zÃ¼m sunulmuyor.

Ankara Atatürk Lisesi ÖÄŸrencileri

Ekonomik krizin faturasÄ± yine halka kesiliyor. Her ne kadar artan fiyatlar genel olarak sadece market fiyatlarÄ±na etkisi ses getirse de biz liseliler bu krizden en çok etkilenen kesimlerden biri olduk. Son zamanlarda kaÄŸÄ±da da gelen zamla birlikte bir öÄŸrencinin okul öncesi kÄ±rtasiye masrafÄ± ortalama altÄ± yüz lirayÄ± geçti. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n öÄŸrencilere daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ±n yetersizliÄŸine bir de okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±ndan bu yana kitaplarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n bile daÄŸÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± eklendiÄŸinde öÄŸretmenlerin bizlerden ek kaynak talep etmesi masraflarÄ± iki katÄ±na çÄ±karÄ±yor. Bugün bize almamÄ±z için ismi verilen tek bir kitabÄ±n fiyatÄ± altmÄ±ÅŸ lirayÄ± bulabiliyor. Üstelik bir öÄŸrencinin tek masrafÄ± almasÄ± istenilen kitaplar ve onlarca defterler deÄŸil.

LÄ°SELÄ°LERÄ°N SESÄ° DUYULMALI

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte almak zorunda olduÄŸumuz okul formalarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n da geçen seneye göre iki katÄ± artmÄ±ÅŸ durumda olduÄŸunu görüyoruz. ÖÄŸrenciler geçen yÄ±llara kÄ±yasla daha kötü bir malzemeye yine aynÄ± yÄ±llara kÄ±yasla çok daha yüksek bir meblaÄŸ ödemek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bizler okul formalarÄ±mÄ±z olmadan okul kapÄ±sÄ±ndan içeri alÄ±nmÄ±yoruz okul da bize forma satÄ±n almaktan baÅŸka bir seçenek vermiyor. Ne zaman bir öÄŸrenci sesini duyurmaya yeltenip yetkililere forma yerini tutabilecek seçenekler sunmaya çalÄ±ÅŸsa öÄŸrencilerin bu çaÄŸrÄ±larÄ± cevapsÄ±z kalÄ±yor. AynÄ± sebepten iÅŸsiz bir baba geçtiÄŸimiz günlerde oÄŸluna okulun zorunlu tuttuÄŸu formayÄ± satÄ±n alamamasÄ± sonucu okula alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca intihar etti. Biz liseli öÄŸrencilerin sesi bir babanÄ±n ölümüyle duyulmamalÄ±. Liselilerin talepleri bir nebze olsun dikkate alÄ±nsaydÄ± belki bir babanÄ±n ölümünün ve birçok ailenin psikolojisinin kötü etkilenmesinin önüne geçilebilirdi.

Sürekli artan iÅŸsizliÄŸin yanÄ±nda gelen zamlar ile birlikte aileler çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim giderlerini karÅŸÄ±layamaz oldu. Asgari ücretle geçinen bir ailenin bin iki yüz lira gibi bir rakamÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± neredeyse imkansÄ±z ve buna çözüm olarak okullar hiçbir ÅŸekilde geri adÄ±m atmÄ±yor. VerdiÄŸi burslarla öÄŸrencilere yardÄ±m etmesi gereken devletin bütçesinden 2 milyar lira kesilmesi ise bu durumu iyice kötüye götürdü.

ARTAN FÄ°YATLAR ÖÄžRENCÄ°LERÄ° ZORLUYOR

Ankara Atatürk Lisesi’nde ise artan fiyatlar en çok kantin ve yemekhane fiyatlarÄ±na etki etti. Geçen sene bir öÄŸrenci ortalama 5 liraya yemek yiyebiliyorken ÅŸimdi bu fiyat iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Asgari ücrette herhangi yüksek bir artÄ±ÅŸ görülmediÄŸini ele alÄ±rsak ve öÄŸrencilerin aynÄ± harçlÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse bir öÄŸrencinin okulda karnÄ±nÄ± doyurup aynÄ± zamanda yol parasÄ±nÄ± vermesi imkansÄ±z hale gelmiÅŸ durumda. Bizim lisemizde dört kantin bir yemekhane bulunuyor. Yemekhane fiyatÄ±nÄ±n yüksekliÄŸinden dolayÄ± öÄŸrencilerin çoÄŸunluÄŸu geçtiÄŸimiz yÄ±llarda kantinleri tercih ederken her ne kadar yemekhanemiz bu yÄ±l günlüÄŸü 13,5 lira olarak da belirlense artan kantin fiyatlarÄ± nedeniyle öÄŸrenciler çareyi yemekhaneye kaydolmakta buldular.

Tüm bu konular ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bir lise öÄŸrencisinin aylÄ±k yol, yemek ve okul masraflarÄ±nÄ±n fiyatlarda büyük bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±kça aileler için karÅŸÄ±lanabilir olmayacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:04

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