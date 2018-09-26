Krizin yÃ¼kÃ¼ de evin faturasÄ± da bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda

AÃ§Ä±k olan atÃ¶lyelere girdiÄŸimizde neredeyse bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§iler dolarÄ±n artmasÄ± ve ekonominin kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±nÄ±n etkilerinden bahsediyor.

BarÄ±ÅŸ GÜLMÜÅž

Mesut BAYLAV

Adana

Kiliseden camiye çevrilen tarihi YaÄŸ Cami’yi geçip iki yanÄ±nda tarihi dükkanlarÄ±n bulunduÄŸu Arnavut kaldÄ±rÄ±mlÄ± Ali Münif YeÄŸenaÄŸa Caddesi’nde karÅŸÄ±mÄ±zda tarihi Büyük Saati görüyoruz. AynÄ± cadde üzerinde güney yönünde ara sokaklara girdiÄŸimizde hamamÄ±ndan, tarihi KazancÄ±lar ÇarÅŸÄ±sÄ±’na, kalaycÄ±lara kadar birçok tarihi yapÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Önceki gidiÅŸlerimizde çekiç ve dikiÅŸ makinesi sesleri hemen kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tÄ±rmalarken bu gidiÅŸimiz bizi daha sessiz karÅŸÄ±lÄ±yor. Birçok saya atölyesi çalÄ±ÅŸamaz hale gelmiÅŸ. AçÄ±k olan atölyelere girdiÄŸimizde ise neredeyse bütün iÅŸçiler dolarÄ±n artmasÄ± ve ekonominin kötü gidiÅŸatÄ±nÄ±n etkilerinden bahsediyor. Biz de genç saya iÅŸçileri ile ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ±, etkilerini, sebeplerini, sonuçlarÄ±nÄ± konuÅŸmak istiyoruz.

SÄ°STEM DEÄžÄ°ÅžMELÄ°

Abdullah 18 yaÅŸÄ±nda. Spor lisesinde okuyor ve 11 yaÅŸÄ±ndan beri boÅŸ zamanlarÄ±nda da sayada çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Kendi kendimizi okutuyoruz abi” diyor. Maddi durumlarÄ±nÄ±n kötü olmasÄ±ndan dolayÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyor. “Ä°ÅŸin kolay bir yanÄ± yok, her yanÄ± zor. Millet tatil yaparken biz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yaz aylarÄ±nda full çalÄ±ÅŸÄ±yorum.” Ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ± kötü olarak görüyor diÄŸer iÅŸçi gençler gibi. “Zenginler hep zengin, fakirler hep fakir. Zengin oturduÄŸu yerden yiyor, fakir çalÄ±ÅŸÄ±yor” diyor. Eskiden haftalÄ±ÄŸÄ±ndan 100 biriktirebilirken artÄ±k 50 liranÄ±n kendine kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. “Gücün yetmeyen adama ne diye kafa tutuyorsun? Senin dolarla ne iÅŸin var?” diye soruyor. Abdullah ile konuÅŸurken atölyeye bir baÅŸka genç sayacÄ± arkadaÅŸ gelip sohbetimizi dinliyor. NasÄ±l düzelir diye soruyoruz Abdullah’a. “Bu adam giderse rahatlar her ÅŸey.” dediÄŸinde bizi dinleyen 19 yaÅŸÄ±ndaki Ali araya giriyor.

“Adam giderse düzelmez, sistemin deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m.” deyip kendi yaÅŸamÄ±ndan bahsediyor. “Mesela ben haftalÄ±k 400 lira alÄ±yordum, hala 400 alÄ±yorum. Ama döner 5 liradan 7.5 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Elektrik, su faturalarÄ±na sürekli zam geliyor. Ä°ÅŸçiler saat 9’a kadar çalÄ±ÅŸÄ±rken artÄ±k gece 11’e kadar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Babam tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yor, ben sayada çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Liseyi bitirdim ama maddi durumlardan dolayÄ± üniversiteye gidemedim.” diyor.

UÇAKTAN HEDÄ°YE OLUR MU?

Konumuz krizin faturasÄ±nÄ± kime ödetmek istediklerine geliyor. Ali “FaturayÄ± gariban ödüyor. DÄ±ÅŸ ülkelere karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Bizim alakamÄ±z yok, Suriye’ye saldÄ±rÄ±yor. Ben Afrin’i alacaÄŸÄ±m, ÅŸurayÄ± alacaÄŸÄ±m, burayÄ± alacaÄŸÄ±m diyor. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ hediye diyor. YabancÄ± ülke 400-500 milyon dolarlÄ±k uçaÄŸÄ± hediye olarak vermez.” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Ali’nin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyeri diÄŸer atölyelere göre daha büyük. “Zam istedik diye bir buçuk ay ücretsiz izine yolladÄ±lar. Bu ülke sen hakkÄ±nÄ± aramak istersen karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. HakkÄ±nÄ± arayamazsÄ±n diyor. Ä°nsanlarÄ±n birçoÄŸu buradan gitmek istiyor.” diyor ve ekliyor: “Bu böyle gitmez. Ama baÅŸta ErdoÄŸan da olsa, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da olsa DemirtaÅŸ da olsa aynÄ± olur, çok bir ÅŸey deÄŸiÅŸmez. Sistemin deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m.” Ali’nin öÄŸlen molasÄ± bitiyor ve koÅŸarak atölyesine gidiyor.

BÄ°ZDEN DAHA FAZLA FEDAKARLIK ÇIKMAZ

Ä°ÅŸ bitiminden sonra görüÅŸmek üzere Kemal ile sözleÅŸiyoruz. AkÅŸam çay ocaÄŸÄ±nda buluÅŸuyoruz. 19 yaÅŸÄ±nda Kemal, altÄ± yÄ±l önce Suriye’den buraya gelmiÅŸ. “Ekonomi böyle devam ederse…” diye bir iç çekerek baÅŸlÄ±yor: “BazÄ± iÅŸçiler iÅŸlerden dolayÄ± ailevi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayacak duruma geldiler, eÅŸleri ile boÅŸanma noktasÄ±na gelenler var” diyor. Ä°ÅŸ yerinde sabahtan akÅŸama kafadan 20 lira gittiÄŸini söylüyor. “Her ÅŸeye zam geliyor ama bizim haftalÄ±klarÄ±mÄ±z düÅŸüyor. Normalde haftalÄ±k 500 lira alacakken bazen iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± için 250 lira alÄ±yoruz.” diyerek yaptÄ±ÄŸÄ± hesaplarÄ± tutmadÄ±ÄŸÄ± için sürekli ekside olduÄŸundan dem vuruyor. Haberlerde ekonominin kötüye gitmediÄŸini söyleyenlere ise “Hangi gariban insana baksan kan aÄŸlÄ±yor. Devlet kendi borcunu iÅŸçilerden çÄ±kardÄ±ktan sonra ekonomi bizim için nasÄ±l düzelecek? Halk zaten gereken fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Daha ne yapmasÄ±nÄ± bekliyorlar?” diye yanÄ±t veriyor Kemal.

SADECE EKMEK YESEK 450 LÄ°RA EDÄ°YOR

Ali’ye gidiÅŸatÄ±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini soruyoruz. “Bir aile bir ay boyunca sadece ekmek yese bile 450 lira yapÄ±yor. DiÄŸer giderleri saymÄ±yorum bile. Åžimdi bakÄ±yorum hayatÄ±ma. Sosyal faaliyetlerimin olmasÄ±nÄ± isterim, cebime bakÄ±yorum param yok. Ä°ÅŸletme okumayÄ± istiyordum ama olmadÄ±, gidemedim. Ä°ÅŸçilerin yüzde 80’inin sigortasÄ± yok. Zenginlere KDV’yi, ÖTV’yi düÅŸürüyor, vergileri siliyor ama iÅŸçilere yapmÄ±yor.” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 17:50

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