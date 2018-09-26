TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±lan fatura bÃ¼yÃ¼yor

TÃ¼rk TraktÃ¶r, satÄ±ÅŸlarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve yÃ¼kselen dÃ¶viz kuru bahanesiyle faturayÄ± iÅŸÃ§ilere Ã§Ä±karÄ±yor. Ä°ÅŸten Ã§Ä±karmalar yine gÃ¼ndemde.

Hasan KARA

Ankara

Ankara’da bulunan Türk Traktör fabrikasÄ±, satÄ±ÅŸlarda düÅŸüÅŸ ve yükselen döviz kuru bahanesiyle faturayÄ± iÅŸçilere çÄ±karmaya devam ediyor. Önce MayÄ±s-Haziran’da ücretlerde kesinti ve bir günlük izin uygulamasÄ±yla baÅŸlayan süreç 200’den fazla iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±yla devam ediyor. Bu sayÄ±nÄ±n içinde sözleÅŸmeli personeller, fabrika yönetiminin tazminatlarÄ± açmasÄ±yla birlikte kendi isteÄŸi doÄŸrultusunda çÄ±kanlar ve kadrolu 29 kiÅŸi bulunuyor. 29 rakamÄ± sayÄ±sÄ± ve daha fazla çalÄ±ÅŸanÄ±n bulunduÄŸu yerde toplu iÅŸten çÄ±karma sÄ±nÄ±rÄ±. Gazetemize konuÅŸan iÅŸçilerin söylediÄŸine göre önümüzdeki aylarda da 29 kadrolu iÅŸçinin daha çÄ±karÄ±lmasÄ± gündemde.

‘DÄ°ÅžLÄ° VE ISIL Ä°ÅžLEMÄ°N KAPATILMASI GÜNDEMDE’

Fabrikada sadece motor, ÅŸanzÄ±man gibi bölümlerin yoÄŸun biçimde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir iÅŸçi “Åžimdilik Hindistan’dan sipariÅŸler var, o yüzden bu bölümlerde vardiyalar devam ediyor. Ancak o sipariÅŸler de bittiÄŸinde bu bölümlerde çalÄ±ÅŸanlar da artÄ±k vedalaÅŸÄ±r birbirleriyle” dedi. AynÄ± iÅŸçi “DiÅŸli ve IsÄ±l iÅŸlem” bölümünün kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve buradan doÄŸan boÅŸluÄŸun OSTÄ°M gibi yerlerden daha ucuz maliyete kapatÄ±labileceÄŸi söylentisinin fabrika içerisinde yüksek sesle konuÅŸulduÄŸunu ifade ederken, iÅŸçilerin kendi arasÄ±nda yaÅŸananlara tepki gösterdiklerini belirtti. Fabrikada örgütlü Türk Metal’in MayÄ±s-Haziran’da Cumartesi günleri yaÅŸanacak kesintileri, iÅŸçilere ‘iÅŸten atÄ±lmalar olmasÄ±n’ diye anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi, iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte sendikanÄ±n da sessizliÄŸe gömüldüÄŸünü ifade etti.

‘2015’Ä°N HESABINI KAPATIYORLAR’

Bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ÅŸten çÄ±kan veya çÄ±kartÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± en az 200-250 civarÄ±nda. Üretim baya düÅŸmüÅŸ durumda. Bir dönem çok yoÄŸun, gece-gündüz stoka çalÄ±ÅŸÄ±rken aslÄ±nda üretim planlamasÄ±nÄ±n krize hazÄ±rlÄ±k için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belliydi. En son beyaz yakalÄ±larÄ± da iÅŸten çÄ±karmaya baÅŸladÄ±lar, onun da sayÄ±sÄ± neredeyse 30-35 civarÄ±nda. Ben biraz da bu yaÅŸananlarÄ±n 2015’te yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemlerle de ilgisi olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Biz o zaman birlik olup tepkimizi ortaya koymuÅŸtuk, sanki ÅŸimdi bizden onun rövanÅŸÄ±nÄ± alÄ±yorlar. 2015’in hesabÄ±nÄ± kapatÄ±yorlar.” Bir kadÄ±n iÅŸçi ise “Åžimdi bize sÄ±ra ne zaman gelecek diye bekliyoruz. Sendika hiç ortalarda görünmüyor. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hepsi mücadeleci, daha önce greve katÄ±lan iÅŸçilerdi. Biz kadÄ±nlar olarak az kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz Türk Traktör’de ama herkesin birlik olmasÄ± gerekiyor. Bunu yapamazsak böyle sÄ±ranÄ±n bize ne zaman geleceÄŸini bekleriz” dedi.

PATRONUN HESABI

Bir diÄŸer iÅŸçi ise “Fabrikada huzur diye bir ÅŸey kalmadÄ±. BirçoÄŸumuz mecburiyetten çalÄ±ÅŸsak da, Türk Traktör’de çalÄ±ÅŸmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z. SözleÅŸme dönemi sendikayÄ±, patronlarÄ± sallayan iÅŸçiler ÅŸimdi tedirgin ve kaygÄ±lÄ±. Ä°ÅŸveren de bunu fÄ±rsat bilip alÄ±ÅŸtÄ±ra alÄ±ÅŸtÄ±ra iÅŸçiyi bu hale getirdi. Önce MayÄ±s-Haziran’da kesintiler, sonra tazminatlarÄ±n açÄ±lmasÄ±, en son da 29 kiÅŸi kadrolunun çÄ±karÄ±lmasÄ±. Zaten bu 29 yasal sÄ±nÄ±rmÄ±ÅŸ. Ama eminim ki iÅŸveren 29’dan fazlasÄ±nÄ± çÄ±karmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ± çoktan planlamÄ±ÅŸtÄ±r. Her ay artÄ±k en az 29 kiÅŸi çÄ±karÄ±lacak, daha fazlasÄ± için de iÅŸveren uÄŸraÅŸacak” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:49

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