Termo Teknik iÅŸÃ§i atÄ±yor Ã‡elik-Ä°ÅŸ ses Ã§Ä±karmÄ±yor

GeÃ§tiÄŸimiz hafta 50 iÅŸÃ§inin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Termo-Teknik'te dÃ¼n de 15 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

Çorlu

Termo Teknik’de iÅŸten atÄ±lmalar devam ediyor. GeçtiÄŸimiz cuma günü paketleme ve depo kÄ±smÄ±ndan 50 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fabrikada, dün imalattan 15 iÅŸçi daha kapÄ± önüne kondu. Ä°ÅŸten atÄ±lmalarÄ±n devam edeceÄŸi konuÅŸulurken, fabrikada örgütlü Çelik-Ä°ÅŸ’ten henüz bir ses çÄ±kmadÄ±. Her yÄ±l kâr rekorlarÄ± kÄ±ran Termo Teknik patronunun, karÄ±ndan vazgeçmediÄŸi için faturayÄ± iÅŸçiye kestiÄŸini dile getiren iÅŸçiler, “Sendika sessiz. Biz iÅŸçiler olarak da kendi örgütlülüÄŸümüz olmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸten atmalara karÅŸÄ± çÄ±kamÄ±yoruz” dedi.

Yaz dönemi boyunca üretimde bir azalma gösteren fabrika, Ramazan BayramÄ±nda da üç hafta çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±. Özellikle iç piyasaya çalÄ±ÅŸan imalat hatlarÄ±nda üretim durdurulmuÅŸtu. Bu süre içinde iÅŸçilerin senelik izinlerini kullandÄ±ran fabrika son günlerde ise iÅŸçi çÄ±karmaya baÅŸladÄ±. “Yaz aylarÄ±nda iÅŸler biraz yavaÅŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Önce izinler kullandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ama bayramla birlikte üç hafta izin kullandÄ±k. Yeniden iÅŸ baÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iÅŸçi çÄ±kÄ±ÅŸÄ± olacak söylentileri baÅŸladÄ±” diyen bir Termo Teknik iÅŸçisi ÅŸöyle devam etti: “Termo Teknik sürekli böyle yapÄ±yor. 2008 krizinde de önce izinler kullandÄ±rÄ±ldÄ±. Sonrada iÅŸten atÄ±lmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.”

‘ÇELÄ°K-Ä°Åž BÄ°ZÄ° ORTADA BIRAKTI’

Uzun süredir fabrika içinde çÄ±kÄ±ÅŸ var söylentileri olmasÄ±na raÄŸmen fabrikada örgütlü olan Çelik-Ä°ÅŸ yönetiminin hiçbir önlem almamasÄ± ve çÄ±kÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ortada görünmemesi ise iÅŸçilerin tepkisini çekiyor. “Uzun süredir fabrika içinde çÄ±kÄ±ÅŸ olacak söylentileri dolanÄ±yordu. Ama sendikaya sorduÄŸumuzda ‘Kriz var, hiçbir ÅŸey belli deÄŸil’ diyorlardÄ±. AslÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n olacaÄŸÄ±, hatta kimlerin çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±ndan haberleri de vardÄ±. ÇÄ±kÄ±ÅŸlar olduÄŸunda hiç ortada görünmediler. SözleÅŸme dönemi davul zurna çaldÄ±ranlar ÅŸimdi ortalarda görünmüyor” diyen Termo Teknik iÅŸçisi, sendikacÄ±larÄ±n kendilerini yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçiler olarak kendi örgütlülükleri olmadÄ±ÄŸÄ± için de iÅŸten atmalara karÅŸÄ± çÄ±kamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

TERMO TEKNÄ°K KÂR REKORU KIRDI

Türkiye’nin en büyük kalorifer radyatör üreticisi olan Ä°ngiliz sermayeli Termo Teknik son yÄ±llarda sürekli büyüme saÄŸlayan, kârlarÄ±nÄ± arttÄ±ran bir firma. YaptÄ±ÄŸÄ± ek binalar ile bahçesinde yer kalmayan Termo Teknik’te son beÅŸ yÄ±lda dört üretim bandÄ± yedi üretim bandÄ±na çÄ±ktÄ±. Ülkemizdeki en büyük 500 firma içinde olan Termo Teknik her yÄ±l kâr rekorlarÄ± kÄ±rarak bugünlere geldi.

MESS sözleÅŸme kapsamÄ±nda olan fabrikada son imzalanan sözleÅŸmeden sonra biraz nefes aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler aldÄ±klarÄ± zammÄ±n iki ayda eridiÄŸini, ÅŸimdi ise eskinin de altÄ±na düÅŸtüklerini dile getiriyorlar. Sürekli büyüyen Termo Teknik kazandÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸçilerle kazancÄ±nÄ± paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için rekor kârlar elde ettiÄŸini belirten Termo Teknik iÅŸçisi “Üretim biraz azaldÄ±ÄŸÄ±nda fatura iÅŸçiye kesiyor. Fatura iÅŸçiye kesince kendi karÄ± devam ediyor. AslÄ±nda Termo Teknik kârÄ±ndan vazgeçmiyor. Bunun acÄ±sÄ±nÄ± da iÅŸçi çekiyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:37

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