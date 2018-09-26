FÄ±rtÄ±na nedeniyle deniz otobÃ¼sÃ¼ ve feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul-Bursa arasÄ± ile GÃ¶kÃ§eada-Ã‡anakkale arasÄ±ndaki bazÄ± deniz seferleri iptal edildi.

Ä°stanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bu sabah yapÄ±lmasÄ± planlanan bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu.

Ä°DO'un açÄ±klamasÄ±na göre iptal edilen seferler ÅŸöyle:

07:45 - BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±

07:50 - KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-YenikapÄ±-KadÄ±köy

BUDO'DAN SEFER Ä°PTALLERÄ°

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre iptal edilen seferler ÅŸunlar:

07.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas)

09.30 Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapÄ±lamadÄ±.

GÖKÇEADA-KABATEPE FERÄ°BOT SEFERLERE 'FIRTINA' ENGELÄ°

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasÄ±nda yapÄ±lacak bazÄ± feribot seferleri de yine Kuzey Ege için yapÄ±lan kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araç taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±, Gökçeada-Kabatepe hattÄ±nda yapÄ±lacak bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu. Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00’de; Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00’de yapÄ±lacak feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’ndeki fÄ±rtÄ±na nedeniyle dün de Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bazÄ± feribot seferleri yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 08:16

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